Россия готовит новые обстрелы: будет ли придерживаться Путин «энергетического перемирия»

Эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев оценил состояние украинской энергосистемы после масштабных атак российских оккупационных сил.

Новые обстрелы России (фото из открытых источников)

В комментарии для "Главреда" он согласился с тем, что государство-агрессор РФ не намерено прекращать террористические действия, направленные на разрушение украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающей теплоснабжение десятков тысяч жилых домов.

"Перспективу, которая ждет нас, можно изобразить в виде синусоиды: очередной удар, период восстановления, возвращение графиков стабилизационных отключений, а затем вновь Россия нанесет очередной удар по нашей энергетике", — пояснил эксперт.

В то же время, по его словам, в ближайшее время не следует ожидать изменений в тактике действий Российской Федерации.

"Это означает, что единственный способ изменить ситуацию к лучшему, то есть снизить продолжительность отключений электроэнергии, заключается во внедрении новых мощностей генерации электроэнергии с присоединением их к Объединенной энергетической системе Украины. Это единственный способ уменьшить негативное влияние российских ударов", — подытожил Рябцев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласился неделю не бить по украинским городам.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за усилия, "чтобы в это время остановить удары по энергетике".

"Надеемся, что Америке удастся это обеспечить. Есть сегодня заявление президента Соединенных Штатов. Ситуация сейчас ночью и на днях реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет", — сказал президент в видеообращении.

Зеленский также рассказал, что находится на связи с украинской переговорной командой каждый час. С партнерами, в том числе с американской стороной, продолжаются переговоры по "действительно эффективным форматам и действительно нужным результатам".

