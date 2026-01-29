Россия готовит новые обстрелы: будет ли придерживаться Путин «энергетического перемирия»

Рубрики
Лиля Воробьева
Эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев оценил состояние украинской энергосистемы после масштабных атак российских оккупационных сил.
Новые обстрелы России (фото из открытых источников)
В комментарии для "Главреда" он согласился с тем, что государство-агрессор РФ не намерено прекращать террористические действия, направленные на разрушение украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающей теплоснабжение десятков тысяч жилых домов.
В то же время, по его словам, в ближайшее время не следует ожидать изменений в тактике действий Российской Федерации.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласился неделю не бить по украинским городам.Зеленский поблагодарил американскую сторону за усилия, "чтобы в это время остановить удары по энергетике".
Зеленский также рассказал, что находится на связи с украинской переговорной командой каждый час. С партнерами, в том числе с американской стороной, продолжаются переговоры по "действительно эффективным форматам и действительно нужным результатам".