Росія готує нові авіаудари по Україні: що відбувається з літаками РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія готує нові авіаудари по Україні: що відбувається з літаками РФ

Після масованої атаки РФ стратегічні бомбардувальники Ту-95МС залишаються поблизу України. Вони здатні запускати ракети Х-101 та Х-55.

21 вересня 2025, 13:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Після нічної атаки 20 вересня, коли Росія завдала масованого комбінованого удару ракетами та дронами, стратегічна авіація РФ розпочала нові маневри. Моніторинговий ресурс Tracking повідомляє про переміщення бомбардувальників Ту-95МС, здатних запускати крилаті ракети по Україні.

Росія готує нові авіаудари по Україні: що відбувається з літаками РФ

Бомбардувальник Ту-95. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє моніторинговий ресурс Tracking, який відслідковує переміщення стратегічної авіації РФ, росіяни перемістили один з бортів Ту-95МС для перезарядки.

"З метою зарядки ракетами Х-101 було здійснено переліт 1х борту Ту-95МС з авіабази "Оленья" на авіабазу "Енгельс-2". Вночі на дану авіабазу прилітав транспортний літак Ан-124-100. Крім цього 3х Ту-95МС, які були задіяні до ракетної атаки 20.09 повернулися на Далекий Схід", — йдеться в повідомлені.

За даними Tracking, 21 вересня поблизу України знаходяться шість літаків Ту-95МС, які здатні випускати ракети по Україні.

Чому Ту-95 небезпечні

Ту-95 — стратегічні бомбардувальники-ракетоносці, які можуть нести ядерне та звичайне озброєння. Він може бути оснащений бомбами та крилатими ракетами, зокрема Х-101, Х-55 і Х-555. Ту-95 є однією з головних загроз для України через свою здатність запускати крилаті ракети, залишаючись поза зоною досяжності української протиповітряної оборони. Літаки не входять у повітряний простір України, а запускають ракети з території Росії або з району Каспійського моря. Це робить їх невразливими для українських винищувачів та наземних систем ППО.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вдалу операцію ГУР у Криму, де було знищено одразу три гелікоптери.

Також "Коментарі" писали про те, чи зможе НАТО збивати літаки Росії. Альянс готує нові правила на тлі інциденту в Естонії.



