Росія готує нові авіаудари по Україні: що відбувається з літаками РФ

Після нічної атаки 20 вересня, коли Росія завдала масованого комбінованого удару ракетами та дронами, стратегічна авіація РФ розпочала нові маневри. Моніторинговий ресурс Tracking повідомляє про переміщення бомбардувальників Ту-95МС, здатних запускати крилаті ракети по Україні.

Бомбардувальник Ту-95. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє моніторинговий ресурс Tracking, який відслідковує переміщення стратегічної авіації РФ, росіяни перемістили один з бортів Ту-95МС для перезарядки.

"З метою зарядки ракетами Х-101 було здійснено переліт 1х борту Ту-95МС з авіабази "Оленья" на авіабазу "Енгельс-2". Вночі на дану авіабазу прилітав транспортний літак Ан-124-100. Крім цього 3х Ту-95МС, які були задіяні до ракетної атаки 20.09 повернулися на Далекий Схід", — йдеться в повідомлені.

За даними Tracking, 21 вересня поблизу України знаходяться шість літаків Ту-95МС, які здатні випускати ракети по Україні.

Чому Ту-95 небезпечні

Ту-95 — стратегічні бомбардувальники-ракетоносці, які можуть нести ядерне та звичайне озброєння. Він може бути оснащений бомбами та крилатими ракетами, зокрема Х-101, Х-55 і Х-555. Ту-95 є однією з головних загроз для України через свою здатність запускати крилаті ракети, залишаючись поза зоною досяжності української протиповітряної оборони. Літаки не входять у повітряний простір України, а запускають ракети з території Росії або з району Каспійського моря. Це робить їх невразливими для українських винищувачів та наземних систем ППО.

