Россия готовит новые авиаудары по Украине: что происходит с самолетами РФ

После ночной атаки 20 сентября, когда Россия нанесла массированный комбинированный удар ракетами и дронами, стратегическая авиация РФ начала новые маневры. Мониторинговый ресурс Tracking сообщает о перемещении бомбардировщиков Ту-95МС, способных запускать крылатые ракеты по Украине.

Бомбардировщик Ту-95. Фото из открытых источников

Как сообщает мониторинговый ресурс Tracking, отслеживающий перемещение стратегической авиации РФ, россияне переместили один из бортов Ту-95МС для перезарядки.

"С целью зарядки ракетами Х-101 был осуществлен перелет 1х борта Ту-95МС с авиабазы "Оленья" на авиабазу "Энгельс-2". Ночью на данную авиабазу прилетал транспортный самолет Ан-124-100. Помимо этого 3х Ту-95МС, которые были задействованы в ракетной атаке 20.09 вернулись на Дальний Восток", — говорится в сообщении.

По данным Tracking, 21 сентября вблизи Украины находятся шесть самолетов Ту-95МС, способных выпускать ракеты по Украине.

Почему Ту-95 опасны

Ту-95 – стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, которые могут нести ядерное и обычное вооружение. Он может быть снабжен бомбами и крылатыми ракетами, в частности Х-101, Х-55 и Х-555. Ту-95 является одной из главных угроз для Украины из-за своей способности запускать крылатые ракеты, оставаясь вне зоны досягаемости украинской противовоздушной обороны. Самолеты не входят в воздушное пространство Украины, а запускают ракеты с территории России или района Каспийского моря. Это делает их неуязвимыми для украинских истребителей и систем ПВО.

