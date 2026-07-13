Росія готує другий фронт: названо найгірший сценарій у війні

Питання можливого відкриття Росією другого фронту на півночі України восени залишається одним із найбільш обговорюваних сценаріїв. Москва вже використовує прикордонні райони для тиску на Україну, обстрілів та спроб змусити Київ утримувати додаткові сили біля кордону. Водночас повноцінний наступ із території Білорусі або масштабний прорив у Чернігівській області потребує значної концентрації військ, якої наразі не зафіксовано. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи відкриє Росія восени другий фронт та які ризики вторгнення росіян на північ України, а також де можуть наступати.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що восени Росія, ймовірно, продовжить тиск на Сумський та частково Чернігівський напрямки, використовуючи обстріли, диверсійні дії та обмежені наземні операції. Для відкриття повноцінного другого фронту їй знадобиться створити велике угруповання військ, забезпечити логістику та отримати перевагу над українською обороною. Наразі таких ознак немає. Найбільша загроза полягає не у повторенні наступу 2022 року, а у поступовому розширенні зони бойових дій біля кордону та спробі виснажити українські резерви.

Чат-бот Gemini припускає, що повномасштабного стратегічного наступу з метою захоплення великих міст на півночі восени не відбудеться. Росія не має для цього достатньої кількості вільних та підготовлених регулярних військ, оскільки всі основні ресурси зараз поглинає виснажлива кампанія на сході. Замість великого другого фронту ми побачимо тактику постійного турбування. Ворог зосередиться на диверсійних вилазках, інтенсивних артилерійських обстрілах кордону та локальних спробах прориву тактичного рівня в Сумській чи Чернігівській областях. Головна мета Кремля полягатиме не в окупації територій, а в утриманні України у постійній напрузі для сковування її оборонного потенціалу.

Чат-бот Deepseek зазначає, що ризик повномасштабного вторгнення з півночі восени є низьким. Росія не має достатніх ресурсів для одночасного ведення інтенсивних наступальних дій на Донбасі та створення потужного угруповання на північному кордоні. Швидше за все, ми побачимо подальші спроби локальних проривів та інформаційного тиску з метою скувати українські резерви. Однак повноцінний наступ, аналогічний 2022 році, виглядає малоймовірним через логістичні складнощі та спротив Білорусі. Українські війська постійно посилюють оборону на цьому напрямку, що робить повторення сценарію 2022 року неможливим

Усі три чат-боти сходяться на думці, що сценарій повторення масштабного наступу Росії з півночі за моделлю 2022 року наразі виглядає малоймовірним. Основна загроза восени, на думку штучного інтелекту, полягає не у відкритті повноцінного другого фронту, а у спробах Росії створювати локальні кризи, проводити диверсії, обстріли та змушувати Україну витрачати додаткові ресурси на захист кордонів. Водночас ситуація залишається динамічною, тому українським силам необхідно зберігати готовність до будь-яких сценаріїв. Найімовірніше, Кремль і надалі використовуватиме північний напрямок як інструмент тиску та відволікання українських резервів, а не як головний напрямок масштабного наступу.

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