Путін піде ва-банк: чому російська еліта вже тікає з Москви

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Кречмаровская Наталия
Лідер РФ Володимир Путін вперто не хоче завершувати війну в Україні, хоча отримав чимало варіанті, як припинити бойові дії та “зберегти обличчя”.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, військовий експерт, політолог Кирило Сазонов зазначив, видно, якщо Путін не хоче завершення зараз реальними мирними перемовинами, а хоче тягнути до лютого за рахунок мобілізації, то на нього чекають великі неприємності, а на Росію — великі зміни. За словами Сазонова, у Путіна залишився останній шанс вийти із ситуації з мінімальними втратами.
За його словами, у Росії два вектори — бідним готують мобілізацію, а багаті готуються тікати з країни. Сазонов зазначив, що про мобілізацію уже попереджають російські військові, які ведуть свої пабліки.
Військовий також повідомив, що на російських каналах пишуть про певну тиху паніку на ринку нерухомості серед російської еліти.
Військовий зазначив, що за даними джерел у “верхах” пройшов якийсь слух, що найближчими місяцями можливі дуже неприємні сценарії тим, хто залишається з великими активами всередині.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Україні не варто бити по Москві.