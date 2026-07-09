Путін піде ва-банк: чому російська еліта вже тікає з Москви

Лідер РФ Володимир Путін вперто не хоче завершувати війну в Україні, хоча отримав чимало варіанті, як припинити бойові дії та “зберегти обличчя”.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, військовий експерт, політолог Кирило Сазонов зазначив, видно, якщо Путін не хоче завершення зараз реальними мирними перемовинами, а хоче тягнути до лютого за рахунок мобілізації, то на нього чекають великі неприємності, а на Росію — великі зміни. За словами Сазонова, у Путіна залишився останній шанс вийти із ситуації з мінімальними втратами.

“Але, видно, Путін гратиме ва-банк і все втратить. І це вже стосується не тільки його, це об'єктивно стосується всієї країни. Росії у нинішньому вигляді вже не буде, вона зміниться”, — зауважив військовий.

За його словами, у Росії два вектори — бідним готують мобілізацію, а багаті готуються тікати з країни. Сазонов зазначив, що про мобілізацію уже попереджають російські військові, які ведуть свої пабліки.

Військовий також повідомив, що на російських каналах пишуть про певну тиху паніку на ринку нерухомості серед російської еліти.

“Розмова йде про Москву та Пітер. Багато відомих осіб, співаки, телеведучі, великі девелопери, власники федеральних мереж і люди з першого, другого ешелону масово виставляють продаж свої московські квартири, підмосковні особняки і навіть об'єкти в Москві і Пітері. При цьому активно скуповують житло у ближньому зарубіжжі, в основному в Туреччині, Стамбулі та Середземноморському узбережжі, Грузії, Вірменії та Сербії. Обсяги угод, за словами рієлторів, які працюють із цією категорією, значно перевищують навіть показники весни 2022 року, коли після початку “СВО” була найгостріша фаза паніки”, — розповів військовий.

Військовий зазначив, що за даними джерел у “верхах” пройшов якийсь слух, що найближчими місяцями можливі дуже неприємні сценарії тим, хто залишається з великими активами всередині.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Україні не варто бити по Москві.



