Путин пойдет ва-банк: почему российская элита уже убегает из Москвы

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Кречмаровская Наталия
Лидер РФ Владимир Путин упорно не хочет завершать войну в Украине, хотя получил немало вариантов, как прекратить боевые действия и "сохранить лицо".
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, военный эксперт, политолог Кирилл Сазонов отметил, видно, если Путин не хочет завершения сейчас реальными мирными переговорами, а хочет тянуть до февраля за счет мобилизации, то его ждут большие неприятности, а Россию — большие изменения. По словам Сазонова, у Путина остался последний шанс выйти из ситуации с минимальными потерями.
По его словам, в России два вектора – бедным готовят мобилизацию, а богатые готовятся бежать из страны. Сазонов отметил, что о мобилизации уже предупреждают российские военные, ведущие свои паблики.
Военный также сообщил, что на российских каналах пишут об определенной тихой панике на рынке недвижимости среди российской элиты.
Военный отметил, что по данным источников в верхах прошел какой-то слух, что в ближайшие месяцы возможны очень неприятные сценарии тем, кто остается с большими активами внутри.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Украине не стоит бить по Москве.