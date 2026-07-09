Лидер РФ Владимир Путин упорно не хочет завершать войну в Украине, хотя получил немало вариантов, как прекратить боевые действия и "сохранить лицо".

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, военный эксперт, политолог Кирилл Сазонов отметил, видно, если Путин не хочет завершения сейчас реальными мирными переговорами, а хочет тянуть до февраля за счет мобилизации, то его ждут большие неприятности, а Россию — большие изменения. По словам Сазонова, у Путина остался последний шанс выйти из ситуации с минимальными потерями.

"Но, по всей видимости, Путин будет играть ва-банк и все потеряет. И это уже касается не только его, это объективно касается всей страны. России в нынешнем виде уже не будет, она изменится", — отметил военный.

По его словам, в России два вектора – бедным готовят мобилизацию, а богатые готовятся бежать из страны. Сазонов отметил, что о мобилизации уже предупреждают российские военные, ведущие свои паблики.

Военный также сообщил, что на российских каналах пишут об определенной тихой панике на рынке недвижимости среди российской элиты.

"Речь идет о Москве и Питере. Многие известные лица, певцы, телеведущие, крупные девелоперы, владельцы федеральных сетей и люди из первого, второго эшелона массово выставляют продажу свои московские квартиры, подмосковные особняки и даже объекты в Москве и Питере. При этом активно скупают жилье в ближнем зарубежье, в основном в Турции, Стамбуле и Средиземноморском побережье, Грузии, Армении и Сербии. Объемы соглашений, по словам риелторов, работающих с этой категорией, значительно превышают даже показатели весны 2022 года, когда после начала "СВО" была острейшая фаза паники", — рассказал военный.

Военный отметил, что по данным источников в верхах прошел какой-то слух, что в ближайшие месяцы возможны очень неприятные сценарии тем, кто остается с большими активами внутри.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Украине не стоит бить по Москве.



