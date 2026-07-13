Россия готовит второй фронт: назван худший сценарий в войне

Вопрос возможного открытия Россией второго фронта на севере Украины осенью остается одним из наиболее обсуждаемых сценариев. Москва уже использует приграничные районы для давления на Украину, обстрелы и попытки заставить Киев удерживать дополнительные силы у границы. В то же время полноценное наступление с территории Беларуси или масштабный прорыв в Черниговской области требует значительной концентрации войск, которая пока не зафиксирована. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, откроет ли Россия осенью второй фронт и какие риски вторжения россиян на север Украины, а также где могут наступать.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что осенью Россия, вероятно, продолжит давление на Сумское и частично Черниговское направления, используя обстрелы, диверсионные действия и ограниченные наземные операции. Для открытия полноценного второго фронта ей понадобится создать большую группировку войск, обеспечить логистику и получить преимущество украинской обороны. Пока таких признаков нет. Наибольшая угроза заключается не в повторении наступления 2022 года, а в постепенном расширении зоны боевых действий у границы и попытке истощать украинские резервы.

Чат-бот Gemini предполагает, что полномасштабного стратегического пришествия с целью захвата больших городов на севере осенью не состоится. У России нет достаточного количества свободных и подготовленных регулярных войск, поскольку все основные ресурсы сейчас поглощает изнурительная кампания на востоке. Вместо большого второго фронта мы увидим тактику постоянного беспокойства. Враг будет сосредоточен на диверсионных вылазках, интенсивных артиллерийских обстрелах границы и локальных попытках прорыва тактического уровня в Сумской или Черниговской областях. Главная цель Кремля будет не в оккупации территорий, а в содержании Украины в постоянном напряжении для сковывания ее оборонного потенциала.

Чат-бот Deepseek отмечает, что риск полномасштабного вторжения с севера осенью низкий. У России нет достаточных ресурсов для одновременного ведения интенсивных наступательных действий на Донбассе и создания мощной группировки на северной границе. Скорее всего мы увидим дальнейшие попытки локальных прорывов и информационного давления с целью сковать украинские резервы. Однако полноценное наступление, аналогичное 2022 году, выглядит маловероятным из-за логистических сложностей и сопротивления Беларуси. Украинские войска постоянно усиливают оборону на этом направлении, что делает повторение сценария 2022 года невозможным.

Все три чат-бота сходятся во мнении , что сценарий повторения масштабного наступления России с севера по модели 2022 года пока выглядит маловероятным. Основная угроза осенью, по мнению искусственного интеллекта, заключается не в открытии полноценного второго фронта, а в попытках России создавать локальные кризисы, проводить диверсии, обстрелы и вынуждать Украину тратить дополнительные ресурсы в защиту границ. В то же время, ситуация остается динамичной, поэтому украинским силам необходимо сохранять готовность к любым сценариям. Скорее всего, Кремль и дальше будет использовать северное направление как инструмент давления и отвлечения украинских резервов, а не как главное направление масштабного наступления.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему российская элита бежит из Москвы.