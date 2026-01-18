logo_ukra

Росія готує дрон-навалу: плани рф на 2026 рік лякають
НОВИНИ

Росія готує дрон-навалу: плани рф на 2026 рік лякають

Росія готується до кратного збільшення безпілотної війни, роблячи ставку на масу дронів і удари по українській логістиці

18 січня 2026, 22:54
Автор:
Ткачова Марія

Російська федерація у 2026 році планує суттєво наростити безпілотний компонент у війні проти України. Йдеться не лише про збільшення виробництва ударних і розвідувальних дронів, а й про кратне зростання їхньої кількості безпосередньо в бойових підрозділах. Таким чином противник робить ставку на масове застосування БпЛА як одного з ключових інструментів ведення війни.

Росія готує дрон-навалу: плани рф на 2026 рік лякають

Виготовлення російських дронів у 2026 році

За наявною інформацією, російська армія вже змінила пріоритети у застосуванні безпілотників. Основний акцент наразі робиться на ураженні української логістики, автомобільної техніки та броні. Саме ці цілі противник вважає найбільш уразливими для дронових атак, оскільки їх виведення з ладу безпосередньо впливає на мобільність і забезпечення підрозділів Сил оборони.

Водночас українські військові у використанні БпЛА дотримуються іншої тактики. Підрозділи Сил оборони України зосереджують зусилля передусім на знищенні живої сили противника, що дозволяє стримувати наступальні дії ворога навіть за умов його чисельної переваги.

У загальному балансі засобів противник має перевагу за кількістю дронів та рівнем матеріального забезпечення. Російська армія активно інвестує ресурси у масштабування безпілотного напрямку, що створює додаткові виклики для української оборони. Водночас ключовим фактором залишається людський ресурс.

За оцінками військових, якість підготовки українських операторів БпЛА наразі залишається вищою. Саме професійність пілотів, адаптація до умов поля бою та гнучкість у застосуванні безпілотників дозволяють компенсувати кількісну перевагу ворога та зберігати ефективність ударів.

Очікується, що подальше нарощування російського безпілотного компоненту призведе до зростання інтенсивності дронової війни на фронті. Це вимагатиме від України як посилення протидії БпЛА, так і подальшого розвитку власних безпілотних підрозділів, з урахуванням змін тактики противника.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія розглядає можливість нової фази енергетичного терору проти України, цього разу з прицілом на роботу атомних електростанцій. За наявною інформацією, йдеться не про прямі удари по енергоблоках АЕС, а про атаки на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують їхнє функціонування в об’єднаній енергосистемі.



Джерело: https://t.me/officer_33/6642
