Россия готовит дрон-навала: планы России на 2026 год пугают
Россия готовит дрон-навала: планы России на 2026 год пугают

Россия готовится к кратному увеличению беспилотной войны, делая ставку на массу дронов и удары по украинской логистике

18 января 2026, 22:54
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российская федерация в 2026 году планирует существенно нарастить беспилотный компонент в войне против Украины. Речь идет не только об увеличении производства ударных и разведывательных дронов, но и о кратном росте их количества непосредственно в боевых подразделениях. Таким образом, противник делает ставку на массовое применение БпЛА как одного из ключевых инструментов ведения войны.

Россия готовит дрон-навала: планы России на 2026 год пугают

Изготовление российских дронов в 2026 году

По имеющейся информации, российская армия уже сменила приоритеты в применении беспилотников. Основной акцент делается на впечатлении украинской логистики, автомобильной техники и брони. Именно эти цели противник считает наиболее уязвимыми для дроновых атак, поскольку их выведение из строя оказывает непосредственное влияние на мобильность и обеспечение подразделений Сил обороны.

В то же время, украинские военные в использовании БпЛА придерживаются другой тактики. Подразделения Сил обороны Украины сосредоточивают усилия, прежде всего, на уничтожении живой силы противника, что позволяет сдерживать наступательные действия врага даже в условиях его численного превосходства.

В общем балансе средств противник имеет преимущество по количеству дронов и уровню материального обеспечения. Российская армия активно инвестирует ресурсы в масштабирование беспилотного направления, что создает дополнительные вызовы украинской обороне. В то же время, ключевым фактором остается человеческий ресурс.

По оценкам военных, качество подготовки украинских операторов БПЛА пока остается выше. Именно профессионализм пилотов, адаптация к условиям поля боя и гибкость в применении беспилотников позволяют компенсировать количественное преимущество врага и сохранять эффективность ударов.

Ожидается, что дальнейшее наращивание российского беспилотного компонента приведет к росту интенсивности дроновой войны на фронте. Это потребует от Украины как усиления противодействия БпЛА, так и дальнейшего развития собственных беспилотных подразделений с учетом изменений тактики противника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия рассматривает возможность новой фазы энергетического террора против Украины, на этот раз с прицелом на работу атомных электростанций. По имеющейся информации, речь идет не о прямых ударах по энергоблокам АЭС, а об атаках на подстанции передачи электроэнергии, обеспечивающих их функционирование в объединенной энергосистеме.



Источник: https://t.me/officer_33/6642
