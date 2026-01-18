logo_ukra

Кремль готує нову гуманітарну катастрофу в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль готує нову гуманітарну катастрофу в Україні

Росія готує новий етап енергетичного шантажу — цього разу з прицілом на відключення українських АЕС через удари по ключових підстанціях

18 січня 2026, 22:48
Автор:
Ткачова Марія

Росія розглядає можливість нової фази енергетичного терору проти України, цього разу з прицілом на роботу атомних електростанцій. За наявною інформацією, йдеться не про прямі удари по енергоблоках АЕС, а про атаки на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують їхнє функціонування в об’єднаній енергосистемі.

Кремль готує нову гуманітарну катастрофу в Україні

Українські АЕС під прицілом Росії

Таким чином держава-агресор прагне створити умови для примусового від’єднання українських атомних станцій від мережі. У разі реалізації такого сценарію значна частина країни може залишитися без електропостачання і тепла, що створить масштабну гуманітарну кризу посеред зими.

За даними розвідки, ці плани є елементом ширшої кампанії тиску. Кремль намагається змусити Україну погодитися на неприйнятні умови припинення війни, використовуючи енергетичний шантаж як інструмент впливу. Паралельно Москва розглядає варіанти посилення залякування країн Європи та Заходу з метою стримати подальшу військову й технічну підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Станом на середину січня 2026 року російські сили здійснили розвідувальні заходи щодо щонайменше десяти підстанцій, розташованих у дев’яти областях України. Саме ці об’єкти забезпечують передачу електроенергії від атомних станцій до загальної мережі та є критично важливими для стабільної роботи енергосистеми.

Експерти наголошують, що знищення або виведення з ладу таких підстанцій несе прямі ризики для цивільного населення і не має жодного військового виправдання. Такі дії розцінюються як продовження цілеспрямованої кампанії з енергетичного терору та чергове підтвердження геноцидного характеру війни, яку Росія веде проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у новому радіоперехопленні, здобутому українською розвідкою, командир російських окупаційних сил наказує розшукати й роззброїти військового, який утік із бойової позиції разом зі зброєю.



Джерело: https://t.me/DIUkraine/7702
