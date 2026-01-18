Кремль готовит новую гуманитарную катастрофу в Украине

Россия рассматривает возможность новой фазы энергетического террора против Украины, на этот раз с прицелом на работу атомных электростанций. По имеющейся информации, речь идет не о прямых ударах по энергоблокам АЭС, а об атаках на подстанции передачи электроэнергии, обеспечивающих их функционирование в объединенной энергосистеме.

Украинские АЭС под прицелом России

Таким образом, государство-агрессор стремится создать условия для принудительного отсоединения украинских атомных станций от сети. В случае реализации такого сценария значительная часть страны может остаться без электроснабжения и тепла, что создаст масштабный гуманитарный кризис среди зимы.

По данным разведки, эти планы являются элементом более широкой кампании давления. Кремль пытается заставить Украину согласиться с неприемлемыми условиями прекращения войны, используя энергетический шантаж как инструмент влияния. Параллельно Москва рассматривает варианты усиления устрашения стран Европы и Запада с целью сдержать дальнейшую военную и техническую поддержку Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

По состоянию на середину января 2026 года российские силы предприняли разведывательные мероприятия по меньшей мере десяти подстанциям, расположенным в девяти областях Украины. Именно эти объекты обеспечивают передачу электроэнергии от атомных станций к общей сети и критически важны для стабильной работы энергосистемы.

Эксперты отмечают, что уничтожение или выведение из строя таких подстанций несет прямые риски для гражданского населения и не имеет никакого военного оправдания. Такие действия расцениваются как продолжение целенаправленной кампании по энергетическому террору и очередное подтверждение геноцидного характера войны, которую Россия ведет против Украины.

