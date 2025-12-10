logo_ukra

Росія готує диверсії по всій Європі: від мостів до авіарейсів у США
Росія готує диверсії по всій Європі: від мостів до авіарейсів у США

Росія може готувати диверсії проти ключової інфраструктури у Європі — від мостів до залізниці та авіарейсів

10 грудня 2025, 01:36
Автор:
Ткачова Марія

За інформацією, яку Financial Times отримала від європейських спецслужб, Росія суттєво активізувала диверсійні операції на території Європейського Союзу та союзників НАТО. Офіційні особи попереджають: Москва може готувати підриви мостів, атакувати залізничні вузли й навіть намагатися повторити терористичні сценарії.

Росія готує диверсії по всій Європі: від мостів до авіарейсів у США

Російські диверсії

У Великій Британії, Польщі та Німеччині нещодавно затримали групу агентів, які надсилали логістичним центрам посилки, начинені вибухівкою. У них вилучили ще близько шести кілограмів вибухових речовин. За даними розвідок, їхніми наступними цілями могли бути рейси до США — удар по авіації міг призвести до катастрофи масштабу теракту.

Європейські спецслужби вже запобігли низці диверсій: спробам підриву мостів, атакам на торговельні центри, а також інцидентам, пов’язаним із наміром отруїти воду. Силовики стверджують, що ці операції є частиною ширшої кампанії з дестабілізації та підриву європейської безпеки.

Аналітики вважають, що Росія діє через багаторівневу мережу виконавців: агентів ФСБ, осіб із кримінального середовища, завербованих молодих людей і структури, пов’язані з ПВК "Вагнер". Головна мета — сіяти страх, змушувати уряди витрачати ресурси на внутрішню безпеку та впливати на політичні процеси в Європі.

FT зазначає, що розвідувальні служби ЄС уже посилили координацію, адже кількість диверсійних активностей, пов’язаних із РФ, зросла значно порівняно з попередніми роками.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Костянтинівському напрямку відбувся унікальний випадок бойової евакуації: для порятунку пораненого українського воїна застосували наземний роботизований комплекс. Боєць штурмового полку "Луганськ" бригади "Лють" потрапив у засідку та, попри поранення, продовжував відхід, відстрілюючись від противника.



Джерело: https://www.ft.com/content/2084e87d-d491-4852-8449-f90b73d4788b
