logo_ukra

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Новий рівень евакуації: як витягнули бійця, що попав у засідку
commentss НОВИНИ Всі новини

Новий рівень евакуації: як витягнули бійця, що попав у засідку

На Костянтинівському напрямку наземний робот врятував пораненого бійця, евакуація якого була неможливою через атаки дронів

10 грудня 2025, 01:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Костянтинівському напрямку відбувся унікальний випадок бойової евакуації: для порятунку пораненого українського воїна застосували наземний роботизований комплекс. Боєць штурмового полку "Луганськ" бригади "Лють" потрапив у засідку та, попри поранення, продовжував відхід, відстрілюючись від противника.

Новий рівень евакуації: як витягнули бійця, що попав у засідку

Наземний робот врятував пораненого бійця

Побратими зі 100-ї бригади змогли витягнути його на свої позиції, однак подальша евакуація залишалася надзвичайно складною. Російські дрони постійно патрулювали район і здійснювали прицільні атаки, що унеможливлювало роботу звичайних евакуаційних груп.

Командування ухвалило рішення використати безпілотний наземний робот — комплекс, здатний рухатися під обстрілами та працювати в зоні високого ризику. Під час операції ворожий FPV-дрон майже влучив у машину, однак робот залишився справним і продовжив рух, довівши евакуацію до завершення.

Завдяки застосуванню роботизованої техніки пораненого бійця змогли транспортувати у безпечну зону. Нині він перебуває на лікуванні та отримує необхідну медичну допомогу.

Операція стала черговим прикладом того, як сучасні технології допомагають рятувати життя українських захисників у найскладніших умовах фронту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у щомісячному звіті Офісу генерального прокурора за листопад зникли два рядки, які традиційно містили статистику щодо кримінальних правопорушень за статтями "самовільне залишення військової частини" (СЗЧ) та "дезертирство".
Ще у файлі за січень–жовтень 2025 року ці категорії були присутні окремими рядками та містили дані про кількість зареєстрованих проваджень. У листопадовій публікації ці показники відсутні — без пояснень чи приміток.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://nv.ua/ukr/socium/brigada-lyut-robotizovaniy-kompleks-vryatuvav-poranenogo-biycya-pid-obstrilom-50567157.html
Теги:

Новини

Всі новини