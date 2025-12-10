Новий рівень евакуації: як витягнули бійця, що попав у засідку

Рубрики
Ткачова Марія
На Костянтинівському напрямку відбувся унікальний випадок бойової евакуації: для порятунку пораненого українського воїна застосували наземний роботизований комплекс. Боєць штурмового полку "Луганськ" бригади "Лють" потрапив у засідку та, попри поранення, продовжував відхід, відстрілюючись від противника.
Наземний робот врятував пораненого бійця
Побратими зі 100-ї бригади змогли витягнути його на свої позиції, однак подальша евакуація залишалася надзвичайно складною. Російські дрони постійно патрулювали район і здійснювали прицільні атаки, що унеможливлювало роботу звичайних евакуаційних груп.
Командування ухвалило рішення використати безпілотний наземний робот — комплекс, здатний рухатися під обстрілами та працювати в зоні високого ризику. Під час операції ворожий FPV-дрон майже влучив у машину, однак робот залишився справним і продовжив рух, довівши евакуацію до завершення.
Завдяки застосуванню роботизованої техніки пораненого бійця змогли транспортувати у безпечну зону. Нині він перебуває на лікуванні та отримує необхідну медичну допомогу.
Операція стала черговим прикладом того, як сучасні технології допомагають рятувати життя українських захисників у найскладніших умовах фронту.