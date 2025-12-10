Новый уровень эвакуации: как вытащили попавшего в засаду бойца

На Константиновском направлении произошел уникальный случай боевой эвакуации: для спасения раненого воина применили наземный роботизированный комплекс. Боец штурмового полка "Луганск" бригады "Лют" попал в засаду и, несмотря на ранения, продолжал уход, отстреливаясь от противника.

Наземный робот спас раненого бойца

Собратья из 100-й бригады смогли вытащить его на свои позиции, однако дальнейшая эвакуация оставалась чрезвычайно сложной. Российские дроны постоянно патрулировали район и совершали прицельные атаки, что делало невозможным работу обычных эвакуационных групп.

Командование приняло решение использовать беспилотный наземный робот – комплекс, способный двигаться под обстрелами и работать в зоне высокого риска. В ходе операции вражеский FPV-дрон почти попал в машину, однако робот остался исправным и продолжил движение, доведя эвакуацию до завершения.

Благодаря применению роботизированной техники раненого бойца смогли транспортировать в безопасную зону. В настоящее время он находится на лечении и получает необходимую медицинскую помощь.

Операция стала очередным примером того, как современные технологии помогают спасать жизнь украинских защитников в самых сложных условиях фронта.

