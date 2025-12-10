logo

BTC/USD

89980

ETH/USD

3182.59

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новый уровень эвакуации: как вытащили попавшего в засаду бойца
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый уровень эвакуации: как вытащили попавшего в засаду бойца

На Константиновском направлении наземный робот спас раненого бойца, эвакуация которого была невозможной из-за атак дронов

10 декабря 2025, 01:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Константиновском направлении произошел уникальный случай боевой эвакуации: для спасения раненого воина применили наземный роботизированный комплекс. Боец штурмового полка "Луганск" бригады "Лют" попал в засаду и, несмотря на ранения, продолжал уход, отстреливаясь от противника.

Новый уровень эвакуации: как вытащили попавшего в засаду бойца

Наземный робот спас раненого бойца

Собратья из 100-й бригады смогли вытащить его на свои позиции, однако дальнейшая эвакуация оставалась чрезвычайно сложной. Российские дроны постоянно патрулировали район и совершали прицельные атаки, что делало невозможным работу обычных эвакуационных групп.

Командование приняло решение использовать беспилотный наземный робот – комплекс, способный двигаться под обстрелами и работать в зоне высокого риска. В ходе операции вражеский FPV-дрон почти попал в машину, однако робот остался исправным и продолжил движение, доведя эвакуацию до завершения.

Благодаря применению роботизированной техники раненого бойца смогли транспортировать в безопасную зону. В настоящее время он находится на лечении и получает необходимую медицинскую помощь.

Операция стала очередным примером того, как современные технологии помогают спасать жизнь украинских защитников в самых сложных условиях фронта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ежемесячном отчете Офиса генерального прокурора за ноябрь исчезли две строки, традиционно содержащие статистику по уголовным правонарушениям по статьям "самовольное оставление воинской части" (СЗЧ) и "дезертирство".
Еще в файле за январь-октябрь 2025 года эти категории присутствовали отдельными строками и содержали данные о количестве зарегистрированных производств. В ноябрьской публикации эти показатели отсутствуют без объяснений или примечаний.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/socium/brigada-lyut-robotizovaniy-kompleks-vryatuvav-poranenogo-biycya-pid-obstrilom-50567157.html
Теги:

Новости

Все новости