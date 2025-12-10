logo

Россия готовит диверсии по всей Европе: от мостов до авиарейсов в США
Россия может готовить диверсии против ключевой инфраструктуры в Европе – от мостов до железной дороги и авиарейсов

10 декабря 2025, 01:36
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По информации, полученной Financial Times от европейских спецслужб, Россия существенно активизировала диверсионные операции на территории Европейского Союза и союзников НАТО. Официальные лица предупреждают: Москва может готовить взрывы мостов, атаковать железнодорожные узлы и даже пытаться повторить террористические сценарии.

Россия готовит диверсии по всей Европе: от мостов до авиарейсов в США

Российские диверсии

В Великобритании, Польше и Германии недавно задержали группу агентов, отправлявших логистическим центрам посылки, начиненные взрывчаткой. У них изъяли около шести килограммов взрывчатых веществ. По данным разведок, их следующими целями могли быть рейсы в США — удар по авиации мог привести к катастрофе масштаба теракта.

Европейские спецслужбы уже предотвратили ряд диверсий: попытки подрыва мостов, атаки на торговые центры, а также инциденты, связанные с намерением отравить воду. Силовики утверждают, что эти операции являются частью более широкой кампании по дестабилизации и подрыву европейской безопасности.

Аналитики считают, что Россия действует через многоуровневую сеть исполнителей: агентов ФСБ, лиц из криминальной среды, завербованных молодых людей и структуры, связанные с ПИК "Вагнер". Главная цель – сеять страх, заставлять правительства тратить ресурсы на внутреннюю безопасность и влиять на политические процессы в Европе.

FT отмечает, что разведывательные службы ЕС уже ужесточили координацию, ведь количество диверсионных активностей, связанных с РФ, возросло значительно по сравнению с предыдущими годами.

Источник: https://www.ft.com/content/2084e87d-d491-4852-8449-f90b73d4788b
