Росія дістає ще далі: в якій області цієї ночі палали АЗС

У ніч проти 25 липня російські війська атакували Полтавську область ударними безпілотниками. Головною метою стали об'єкти паливної інфраструктури: у Полтавському районі пошкодження отримали одразу чотири автозаправні станції. Крім того, під удар потрапила будівля пожежної частини та приватні домоволодіння.

Удар по АЗС у Полтавській області. Фото: з відкритих джерел

Про наслідки атаки повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяковнич.

За його словами, перші повідомлення про наслідки з'явилися ще рано вранці. Спочатку було відомо про влучення по двох АЗС та пожежній частині, проте пізніше з'ясувалося, що безпілотники атакували ще дві автозаправні станції.

Внаслідок нальоту в житловому секторі виявили уламки російських дронів. Пошкодження отримали дахи кількох будинків, вибиті вікна, також постраждав легковий автомобіль. Незважаючи на масштаби атаки, жертв та постраждалих вдалося уникнути. За даними обласної влади, звернень до екстрених служб щодо поранених не надходило.

Особливість цієї атаки викликала питання у мешканців регіону. Протягом ночі Повітряні сили України не повідомляли про рух російських безпілотників у напрямку до Полтавської області. Це може свідчити як про зміну маршрутів польоту дронів, так і про використання нових тактичних схем, що дозволяють обходити систему попередження.

Російська армія продовжує завдавати ударів об'єктам критичної та цивільної інфраструктури України. В останні тижні однією з пріоритетних цілей все частіше стає паливна мережа, що створює додаткові ризики для забезпечення регіонів пальним та роботи екстрених служб.

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