logo

BTC/USD

63930

ETH/USD

1855.15

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия достает еще дальше: в какой области этой ночью пылали АЗС
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия достает еще дальше: в какой области этой ночью пылали АЗС

Дроны повредили автозаправочные станции, пожарную часть и жилые дома на Полтавщине, а особое внимание привлекло отсутствие предупреждений о налете

25 июля 2026, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 25 июля российские войска атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками. Главной целью стали объекты топливной инфраструктуры: в Полтавском районе повреждения получили сразу четыре автозаправочные станции. Кроме того, под удар попало здание пожарной части и частные домовладения.

Россия достает еще дальше: в какой области этой ночью пылали АЗС

Удар по АЗС в Полтавской области. Фото: из открытых источников

О последствиях атаки сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дяковнич. 

По его словам, первые сообщения о последствиях появились еще ранним утром. Изначально было известно о попадании по двум АЗС и пожарной части, однако позже выяснилось, что беспилотники атаковали еще две автозаправочные станции.

В результате налета в жилом секторе обнаружили обломки российских дронов. Повреждения получили крыши нескольких домов, выбиты окна, также пострадал легковой автомобиль. Несмотря на масштабы атаки, жертв и пострадавших удалось избежать. По данным областных властей, обращений в экстренные службы по поводу раненых не поступало.

Особенность этой атаки вызвала вопросы у жителей региона. В течение ночи Воздушные силы Украины не сообщали о движении российских беспилотников в направлении Полтавской области. Это может свидетельствовать как об изменении маршрутов полета дронов, так и об использовании новых тактических схем, позволяющих обходить систему предупреждения.

Российская армия продолжает наносить удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины. В последние недели одной из приоритетных целей все чаще становится топливная сеть, что создает дополнительные риски для обеспечения регионов горючим и работы экстренных служб.

Читайте также на портале "Комментарии" — теперь РФ бьет по АЗС не только в прифронтовых регионах: где заправляться крайне опасно.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости