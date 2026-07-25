Россия достает еще дальше: в какой области этой ночью пылали АЗС

В ночь на 25 июля российские войска атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками. Главной целью стали объекты топливной инфраструктуры: в Полтавском районе повреждения получили сразу четыре автозаправочные станции. Кроме того, под удар попало здание пожарной части и частные домовладения.

Удар по АЗС в Полтавской области. Фото: из открытых источников

О последствиях атаки сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дяковнич.

По его словам, первые сообщения о последствиях появились еще ранним утром. Изначально было известно о попадании по двум АЗС и пожарной части, однако позже выяснилось, что беспилотники атаковали еще две автозаправочные станции.

В результате налета в жилом секторе обнаружили обломки российских дронов. Повреждения получили крыши нескольких домов, выбиты окна, также пострадал легковой автомобиль. Несмотря на масштабы атаки, жертв и пострадавших удалось избежать. По данным областных властей, обращений в экстренные службы по поводу раненых не поступало.

Особенность этой атаки вызвала вопросы у жителей региона. В течение ночи Воздушные силы Украины не сообщали о движении российских беспилотников в направлении Полтавской области. Это может свидетельствовать как об изменении маршрутов полета дронов, так и об использовании новых тактических схем, позволяющих обходить систему предупреждения.

Российская армия продолжает наносить удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины. В последние недели одной из приоритетных целей все чаще становится топливная сеть, что создает дополнительные риски для обеспечения регионов горючим и работы экстренных служб.

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