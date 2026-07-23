"Росія цього найбільше боялася": розкрито несподіваний нюанс заяви Залужного про Драпатого

Публічна підтримка нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого з боку Валерія Залужного стала важливим сигналом як для українського суспільства, так і для Росії. Вона демонструє єдність військового керівництва та перекреслює надії Кремля на внутрішні конфлікти в Україні. На цьому наголосив політолог Микола Давидюк.

За словами експерта, одним із ключових політичних підсумків кадрових змін у Збройних силах стала реакція колишнього головнокомандувача Валерія Залужного, який відкрито підтримав Михайла Драпатого.

"Валерій Залужний фактично показав, що для українського військового керівництва головним пріоритетом залишається не боротьба за посади чи рейтинги, а перемога України. Саме цього найбільше боїться Росія", – зазначив Давидюк.

Політолог звернув увагу, що Залужний дав зрозуміти: новий головнокомандувач не потребує створення культу особистості, а має зосередитися на виконанні своїх обов'язків і посиленні української армії.

За словами Давидюка, взаємна підтримка між генералами є свідченням того, що військове керівництво працює як єдина команда.

"Коли між колишнім і чинним головнокомандувачами немає конкуренції, а є взаємоповага і підтримка, це означає, що всі ресурси спрямовані на боротьбу з ворогом. Саме така єдність зараз потрібна Україні", – наголосив експерт.

Він додав, що для Кремля значно вигіднішою була б ситуація, за якої в українському військово-політичному керівництві виникали б публічні конфлікти. Натомість підтримка Драпатого з боку Залужного демонструє протилежне.

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