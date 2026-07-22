"Це лише питання часу": озвучено тривожний прогноз про несподіваний фронт біля кордону



















Росія може найближчим часом активізувати бойові дії вздовж північного кордону України та спробувати відкрити новий активний фронт. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан, коментуючи інформацію про наради президента Володимира Зеленського з командирами корпусів, на яких, за даними ЗМІ, обговорювали ситуацію на Чернігівському, Київському, Херсонському та інших напрямках.

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За словами експерта, такий сценарій є цілком прогнозованим і не залежить від того, які саме питання розглядаються на закритих нарадах.

"Росіяни розгортатимуть північний фронт. Ми говоримо про це вже кілька років. Це закономірний розвиток подій", – зазначив Світан.

Експерт пояснив, що йдеться про ділянку кордону від Білорусі до Харківщини, яка охоплює Чернігівську, Сумську та частину Харківської областей. На його думку, саме цей напрямок може стати новою зоною активних бойових дій.

Водночас Світан наголосив, що не варто ототожнювати такі дії з новою спробою захоплення столиці.

"Це не київський напрямок і не наступ на Київ. Завдання противника інше – створити постійну напругу та змусити Україну розтягнути свої сили вздовж кордону", – пояснив він.

На думку військового експерта, Україна має діяти на випередження, а не чекати початку російських операцій.

"Якщо ми самі не створимо нову лінію активного фронту, це зроблять росіяни. Це лише питання часу", – підкреслив Світан.

Він переконаний, що одним із ключових завдань має стати формування зони безпеки на Чернігівсько-Брянському напрямку, що дозволить ефективніше захистити прикордонні громади та ускладнити плани російської армії.

Також експерт позитивно оцінив досвід генерал-лейтенанта Сергія Наєва, який раніше відповідав за оборону північного кордону.

"Наєва варто повернути на північний напрямок. Він здатен вибудувати ефективну систему безпеки та організувати оборону цього регіону", – вважає Світан.

Портал "Коментарі" вже писав, що Угорщина вдруге поспіль заблокувала затвердження результатів скринінгу переговорних кластерів №2 та №3 для України й Молдови під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), яке відбулося 22 липня.