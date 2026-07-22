"Это только вопрос времени": озвучен тревожный прогноз о неожиданном фронте у границы



















Россия может в ближайшее время активизировать боевые действия вдоль северной границы Украины и попытаться открыть новый активный фронт. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан, комментируя информацию о совещаниях президента Владимира Зеленского с командирами корпусов, на которых, по данным СМИ, обсуждали ситуацию на Черниговском, Киевском, Херсонском и других направлениях.

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По словам эксперта, такой сценарий вполне прогнозируем и не зависит от того, какие именно вопросы рассматриваются на закрытых совещаниях.

"Россияне будут развертывать северный фронт. Мы говорим об этом уже несколько лет. Это закономерное развитие событий", – отметил Свитан.

Эксперт пояснил, что речь идет о участке границы от Беларуси до Харьковщины, охватывающей Черниговскую, Сумскую и часть Харьковской областей. По его мнению, именно это направление может стать новой зоной активных боевых действий.

В то же время Свитан подчеркнул, что не стоит отождествлять такие действия с новой попыткой захвата столицы.

"Это не киевское направление и не наступление на Киев. Задача противника другая – создать постоянное напряжение и заставить Украину растянуть свои силы вдоль границы", – объяснил он.

По мнению военного эксперта, Украина должна действовать опережение, а не ждать начала российских операций.

"Если мы сами не создадим новую линию активного фронта, это сделают россияне. Это только вопрос времени", – подчеркнул Свитан.

Он убежден, что одной из ключевых задач должно стать формирование зоны безопасности на Черниговско-Брянском направлении, что позволит более эффективно защитить пограничные общины и усложнить планы российской армии.

Также эксперт положительно оценил опыт генерал-лейтенанта Сергея Наева, ранее отвечавшего за оборону северной границы.

"Наева следует повернуть на северное направление. Он способен построить эффективную систему безопасности и организовать оборону этого региона", – считает Свитан.

Портал "Комментарии" уже писал, что Венгрия второй раз подряд заблокировала утверждение результатов скрининга переговорных кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы во время заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), которое состоялось 22 июля.