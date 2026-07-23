"Россия этого больше всего боялась": раскрыт неожиданный нюанс заявления Залужного о Драпатом

Публичная поддержка нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого со стороны Валерия Залужного стала важным сигналом как украинскому обществу, так и России. Она демонстрирует единство военного руководства и перечеркивает надежды Кремля на внутренние конфликты в Украине. Это подчеркнул политолог Николай Давидюк.

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По словам эксперта, одним из ключевых политических итогов кадровых изменений в Вооруженных силах стала реакция бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, открыто поддержавшего Михаила Драпатого.

"Валерий Залужный фактически показал, что для украинского военного руководства главным приоритетом остается не борьба за должности или рейтинги, а победа Украины. Именно этого больше всего боится Россия", – отметил Давидюк.

Политолог обратил внимание, что Залужный дал понять: новый главнокомандующий не требует создания культа личности, а должен сосредоточиться на выполнении своих обязанностей и усилении украинской армии.

По словам Давидюка, взаимная поддержка между генералами является свидетельством того, что военное руководство работает как единая команда.

"Когда между бывшим и действующим главнокомандующими нет конкуренции, а есть взаимоуважение и поддержка, это означает, что все ресурсы направлены на борьбу с врагом. Именно такое единство сейчас нужно Украине", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что для Кремля гораздо выгоднее была бы ситуация, при которой в украинском военно-политическом руководстве возникали публичные конфликты. Поддержка же Драпатого со стороны Залужного демонстрирует обратное.

Портал "Комментарии" уже писал о предупреждении Романа Свитарна о вероятности нового фронта РФ в Украине.