Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія це зробила вперше: нова фаза війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія це зробила вперше: нова фаза війни

Росія вперше могла застосувати дрони-камікадзе Shahed із керуванням через Starlink, використавши ручне наведення та політ на наднизькій висоті для обходу ППО

25 січня 2026, 17:43
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Військовий експерт із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш повідомив про принципово нову тактику застосування російських ударних дронів Shahed. За його словами, під час атаки на вертольоти в районі Кропивницького противник використав безпілотники з ручним наведенням, імовірно — через супутниковий зв’язок Starlink.

Російські дрони із Starlink

Аналіз відео з дрона свідчить про автозахоплення цілі з подальшим ручним керуванням оператором. При цьому поблизу не фіксувалися інші безпілотники, які зазвичай використовуються для створення МЕШ-радіомережі. Саме це, за оцінкою Флеша, вказує на перше зафіксоване бойове застосування Shahed із використанням Starlink.

Дрони летіли на наднизькій висоті — практично над поверхнею землі, що дозволяло їм залишатися поза зоною виявлення радіолокаційних станцій. Така тактика значно ускладнює роботу протиповітряної оборони та систем раннього виявлення.

Сергій Флеш наголосив, що подібний сценарій був прогнозований заздалегідь. За його словами, він неодноразово попереджав про ризик переходу Shahed на супутникове керування, однак ці сигнали не були належним чином враховані. Наразі ж команда фахівців з РЕБ змушена реагувати вже на новий рівень загрози.

Експерт підкреслив, що всі ці виклики потребують негайної адаптації та рішень "на випередження", адже противник активно модернізує свої засоби ураження та тактику їх застосування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на сьогодні Бєлгород зазнав потужного обстрілу, про що повідомляють місцеві російські пабліки та державні медіа. За їхніми твердженнями, одним із можливих об’єктів ураження стала Бєлгородська теплоелектроцентраль, після чого в місті зафіксували перебої з електропостачанням.



Джерело: https://t.me/serhii_flash/6866
