Россия это сделала впервые: новая фаза войны

Военный эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш сообщил о принципиально новой тактике применения российских ударных дронов Shahed. По его словам, во время атаки на вертолеты в районе Кропивницкого противник использовал беспилотники с ручной наводкой, предположительно из-за спутниковой связи Starlink.

Российские дроны со Starlink

Анализ видео из дрона свидетельствует об автозахвате цели с последующим ручным управлением оператором. При этом вблизи не фиксировались другие беспилотники, обычно используемые для создания МЭШ-радиосети. Именно это, по оценке Флеша, указывает на первое зафиксированное боевое применение Shahed с использованием Starlink .

Дроны летели на сверхнизкой высоте — практически над поверхностью земли, что позволяло им оставаться вне зоны обнаружения радиолокационных станций. Такая тактика значительно усложняет работу противовоздушной обороны и систем раннего обнаружения.

Сергей Флеш подчеркнул, что подобный сценарий прогнозировался заранее. По его словам, он неоднократно предупреждал риск перехода Shahed на спутниковое управление, однако эти сигналы не были должным образом учтены. Пока команда специалистов по РЭБ вынуждена реагировать уже на новый уровень угрозы.

Эксперт подчеркнул, что все эти вызовы нуждаются в немедленной адаптации и решениях "на опережение", ведь противник активно модернизирует свои средства поражения и тактику их применения.

