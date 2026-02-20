Український Уряд спільно з регіональною владою розпочав масштабну роботу над системним забезпеченням енергетичної безпеки країни. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду з профільними міністерствами, керівниками ОВА та енергетиками щодо реалізації Плану енергетичної стійкості областей.

Росія битиме по Україні не лише в морози: чого чекати з настанням тепла

Головна мета — підготовка до наступного опалювального сезону в умовах постійної загрози. Як зазначила Юлія Свириденко: "У нас немає ілюзій — ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону".

Ключові елементи Плану енергетичної стійкості областей включають:

Захист об’єктів критичної інфраструктури;

Розвиток розподіленої генерації;

Альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури;

Розподілена теплова генерація.

За результатами обговорення ОВА отримали доручення розробити регіональні плани з конкретними кроками. Зокрема, кожна область має "визначити перелік об’єктів критичної інфраструктури, що потребують першочергового захисту та автономного живлення", а також скласти "покроковий план із строками його виконання до початку опалювального сезону". Крім того, регіони повинні чітко розрахувати потреби в обладнанні та фінансуванні.

За словами Свириденко, подальшим кроком стане необхідність "синхронізувати регіональні плани з можливостями держави та забезпечити їхню своєчасну реалізацію", аби гарантувати безперебійну роботу систем життєзабезпечення та готовність громад до зими.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому при потеплінні на вулиці водночас менше світла? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Голова Союзу споживачів комунальних послуг, голова комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської Ради при КМДА Олег Попенко каже, що він не згоден з тим, що немає причин для посилення графіків відключення світла. Адже були жорсткі прильоти по електрогенеруючих об'єктах.