Потепліло, а світла менше: що насправді відбувається з енергетикою

Ситуація в енергетиці продовжує залишатися у центрі уваги. Наразі у більшості регіонів України потепління, порівняно з попередніми двома днями, коли на термометрі температура повітря опускалася нижче -20. Тепер у районі -10. Водночас, коли на вулиці було холодніше, то, наприклад, у Києві давали 9 годин світла на добу, а зараз, коли потепління, то лише 4 години світла дають. Із чим це може бути пов'язано? Потепління на вулиці і водночас менше світла? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Прильоти в Києві та Київській області дають про себе знати

Голова Союзу споживачів комунальних послуг, голова комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської Ради при КМДА Олег Попенко каже, що він не згоден з тим, що немає причин для посилення графіків відключення світла. Адже були жорсткі прильоти по електрогенеруючих об'єктах.

"Два дні тому був приліт у Дарницьку ТЕЦ-4. Вона безпосередньо виробляла електроенергію. І з цим дуже пов'язано те, що в Києві суттєвий дефіцит електроенергії. Паралельно з цим був приліт у електропідстанції, які відповідають за передачу електроенергії від Рівненської АЕС до Києва. Це також безпосередньо впливає на посилення графіків відключення світла", – зазначив експерт.

Олег Попенко підсумовує, що дефіцит електроенергії збільшився. Тому потепління на вулиці ніяк не пов'язане з тим, що поменшало електроенергії, а насамперед пов'язане з прильотами в Києві та Київській області.

З теплозабезпеченням ситуація залишається складною

Фахівець з держполітики у паливно-енергетичному комплексі, доктор наук з державного управління Геннадій Рябцев зверну увагу, що 9 січня під час чергової масованої атаки було завдано великої шкоди щонайменше двом київським теплоенергоцентралям, а на днях теж під час масованої атаки постраждала Дарницька ТЕЦ. Це суттєво обмежило можливості Києва із забезпечення централізованого теплопостачання містян.

"Після 9 січня теплопостачання було припинено більше ніж для 6 тисяч багатоквартирних будинків, а також після останнього удару 3 лютого додалося ще більше тисячі будинків Дарницького району. З 9 січня залишилося без будь-якого енергопостачання ще декілька десятків будинків. Постійні аварії на мережах, які не справляються з навантаженням, час від часу зумовлюють необхідність зливання теплоносія і перезавантаження системи, в окремих районах міста. Тому наслідки цих ударів, скоріш за все, не дозволять навіть за дуже великих зусиль відновити роботу всіх трьох київських ТЕЦ у повному обсязі до кінця опалювального сезону", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

За його словами, обсяги постачання електричної енергії для Києва та області зростають, є тенденція до зменшення тривалості вимкнень. Якщо Cили оборони України забезпечують захист об'єктів енергетичної інфраструктури на тому рівні? який вони забезпечували 20 січня і 3 лютого, то варто очікувати запровадження більш зручних для споживачів графіків відключення.

"Щодо теплозабезпечення, то ситуація залишається складною, насамперед для Дарницького району і Троєщини. Зараз на енергетичному штабі розглядають різні варіанти заживлення цих споживачів, використання резервних чи інших можливостей для повернення теплопостачання для абсолютної більшості споживачів. Це буде забезпечено протягом найближчого часу. І на Троєщині, і на Дарниці, і окремих мікрорайонах Голосіївського району, і навіть на Печерську є об'єкти, яким енергозабезпечення має бути надано шляхом встановлення автономних генераторів, але генераторів поки недостатньо. Як надійдуть генератори, то всі проблеми, навіть у будинках, де температура опустилася до нуля градусів, зникнуть. Мешканці цих будинків відчують себе мешканцями будинку, а не вулиці", – резюмував Геннадій Рябцев.

