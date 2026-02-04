Энергетическое перемирие оказалось ловушкой: в США раскрыли хитрость Кремля

Массированный российский удар по Украине в ночь со 2 на 3 февраля свидетельствует о том, что Москва не намеревалась использовать мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре для деэскалации войны. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

По данным украинской энергетической компании ДТЭК, этот обстрел стал самым разрушительным с начала 2026 года. Президент Владимир Зеленский напомнил, что договоренность о временном прекращении ударов по энергетике должна была действовать после переговоров 23–24 января и продлиться до следующего раунда консультаций, который перенесли на 4–5 февраля. Инициатором моратория выступили США, рассчитывая снизить интенсивность боевых действий и создать условия для дальнейших переговоров.

В ISW считают, что Кремль традиционно использует краткосрочные перемирия, чтобы создать видимость готовности к миру, одновременно отвергая предложения о долгосрочном прекращении огня. Аналитики полагают, что Россия воспользовалась паузой для накопления ракет и подготовки масштабного удара.

При этом российские войска не прекратили атаки полностью. По словам Зеленского, в период моратория они продолжали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре и логистике. Кроме того, 31 января в Украине произошел масштабный блэкаут, вызванный критическим износом энергосистемы после предыдущих атак.

Параллельно Кремль продолжает отвергать западные гарантии безопасности для Украины. Российские чиновники заявляют, что размещение иностранных войск будет рассматриваться как законная цель и может привести к прямому конфликту между ядерными державами. В ISW считают подобные заявления элементом информационного давления, направленного на срыв соглашений о гарантиях безопасности. По данным Financial Times, США, Украина и страны Европы уже обсуждают многоуровневую систему гарантий, которая должна предотвратить новую российскую агрессию после войны.

