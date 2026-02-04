logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Енергетичне перемир'я виявилося пасткою: у США розкрили хитрість Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Енергетичне перемир'я виявилося пасткою: у США розкрили хитрість Кремля

У ISW вважають, що Кремль використав паузу в атаках для накопичення ракет та тиску на мирні переговори

4 лютого 2026, 07:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Масований російський удар по Україні в ніч з 2 на 3 лютого свідчить про те, що Москва не мала наміру використовувати мораторій на атаки з енергетичної інфраструктури для деескалації війни. Такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Енергетичне перемир'я виявилося пасткою: у США розкрили хитрість Кремля

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

За даними української енергетичної компанії ДТЕК, цей обстріл став руйнівним з початку 2026 року. Президент Володимир Зеленський нагадав, що домовленість про тимчасове припинення ударів по енергетиці мала діяти після переговорів 23–24 січня та триватиме до наступного раунду консультацій, який перенесли на 4–5 лютого. Ініціатором мораторію виступили США, розраховуючи знизити інтенсивність бойових дій та створити умови для подальших переговорів.

У ISW вважають, що Кремль традиційно використовує короткострокові перемир'я, щоб створити видимість готовності до миру, одночасно відкидаючи пропозиції щодо довгострокового припинення вогню. Аналітики вважають, що Росія скористалася паузою для накопичення ракет та підготовки масштабного удару.

При цьому російські війська не припинили атаки повністю. За словами Зеленського, у період мораторію вони продовжували завдавати ударів по залізничній інфраструктурі та логістиці. Крім того, 31 січня в Україні відбувся масштабний блекаут, спричинений критичним зносом енергосистеми після попередніх атак.

Паралельно Кремль продовжує заперечувати західні гарантії безпеки для України. Російські чиновники заявляють, що розміщення іноземних військ розглядатиметься як законна мета і може призвести до прямого конфлікту між ядерними державами. У ISW вважають подібні заяви елементом інформаційного тиску, спрямованого на зрив угод про гарантії безпеки. За даними Financial Times, США, Україна та країни Європи вже обговорюють багаторівневу систему гарантій, яка має запобігти новій російській агресії після війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Стармер у розмові з Трампом розповів про особливу підлість Путіна.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-3-2026/
Теги:

Новини

Всі новини