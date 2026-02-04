Енергетичне перемир'я виявилося пасткою: у США розкрили хитрість Кремля

Масований російський удар по Україні в ніч з 2 на 3 лютого свідчить про те, що Москва не мала наміру використовувати мораторій на атаки з енергетичної інфраструктури для деескалації війни. Такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

За даними української енергетичної компанії ДТЕК, цей обстріл став руйнівним з початку 2026 року. Президент Володимир Зеленський нагадав, що домовленість про тимчасове припинення ударів по енергетиці мала діяти після переговорів 23–24 січня та триватиме до наступного раунду консультацій, який перенесли на 4–5 лютого. Ініціатором мораторію виступили США, розраховуючи знизити інтенсивність бойових дій та створити умови для подальших переговорів.

У ISW вважають, що Кремль традиційно використовує короткострокові перемир'я, щоб створити видимість готовності до миру, одночасно відкидаючи пропозиції щодо довгострокового припинення вогню. Аналітики вважають, що Росія скористалася паузою для накопичення ракет та підготовки масштабного удару.

При цьому російські війська не припинили атаки повністю. За словами Зеленського, у період мораторію вони продовжували завдавати ударів по залізничній інфраструктурі та логістиці. Крім того, 31 січня в Україні відбувся масштабний блекаут, спричинений критичним зносом енергосистеми після попередніх атак.

Паралельно Кремль продовжує заперечувати західні гарантії безпеки для України. Російські чиновники заявляють, що розміщення іноземних військ розглядатиметься як законна мета і може призвести до прямого конфлікту між ядерними державами. У ISW вважають подібні заяви елементом інформаційного тиску, спрямованого на зрив угод про гарантії безпеки. За даними Financial Times, США, Україна та країни Європи вже обговорюють багаторівневу систему гарантій, яка має запобігти новій російській агресії після війни.

