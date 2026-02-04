Потеплело, а света меньше: что на самом деле происходит с энергетикой

Ситуация в энергетике продолжает оставаться в центре внимания. Сейчас в большинстве регионов Украины потепление по сравнению с предыдущими двумя днями, когда на термометре температура воздуха опускалась ниже -20. Теперь в районе -10. Вместе с тем, когда на улице было холоднее, то, например, в Киеве давали 9 часов света в сутки, а сейчас, когда потепление, то только 4 часа света дают. С чем это может быть связано? Потепление на улице и вместе с тем меньше света? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Прилеты в Киеве и Киевской области дают о себе знать

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко говорит, что он не согласен с тем, что нет причин для ужесточения графиков отключения света. Ведь были жесткие прилеты в электрогенерующие обьекты.

"Два дня назад был прилет в Дарницкую ТЭЦ-4. Она напрямую вырабатывала электроэнергию. И с этим очень сильно связано то, что в Киеве жуткий дефицит электроэнергии. Параллельно с этим был прилёт в электроподстанции, которые отвечают за передачу электроэнергии от Ровенской АЭС на Киев. Это тоже напрямую влияет на ужесточение графиков отключения света", – отметил эксперт.

Олег Попенко подытоживает, дефицит электроэнергии увеличился. Поэтому потепление на улице никак не связано с тем, что стало меньше электроэнергии, а, в первую очередь, связано с прилетами в Киеве и Киевской области.

С теплообеспечением ситуация остается сложной

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев обратил внимание, что 9 января во время очередной массированной атаки был нанесен большой ущерб по меньшей мере двум киевским теплоэнергоцентралям, а на днях тоже во время массированной атаки пострадала Дарницкая ТЭЦ. Это существенно ограничило возможности Киева по обеспечению централизованного теплоснабжения горожан.

"После 9 января теплоснабжение было прекращено в более 6 тысяч многоквартирных домов, а также после последнего удара 3 февраля добавилось еще более тысячи домов Дарницкого района. С 9 января осталось без энергоснабжения еще несколько десятков домов. Постоянные аварии на сетях, которые не справляются с погрузкой, время от времени предопределяют необходимость сливания теплоносителя и перезагрузки системы, в отдельных районах города. Поэтому последствия этих ударов, скорее всего, не позволят даже при больших усилиях возобновить работу всех трех киевских ТЭЦ в полном объеме до конца отопительного сезона", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, объемы поставок электрической энергии для Киева и области растут, есть тенденция к уменьшению продолжительности отключений. Если Cилы обороны Украины обеспечивают защиту объектов энергетической инфраструктуры на том уровне? который они обеспечивали 20 января и 3 февраля, следует ожидать введения более удобных для потребителей графиков отключения.

"Что касается теплообеспечения, ситуация остается сложной, прежде всего для Дарницкого района и Троещины. Сейчас на энергетическом штабе рассматривают разные варианты заживления этих потребителей, использование резервных или других возможностей для возвращения теплоснабжения для большинства потребителей. Это будет обеспечено в ближайшее время. И на Троещине, и на Дарнице, и в отдельных микрорайонах Голосеевского района, и даже на Печерске есть объекты, которым энергообеспечение должно быть предоставлено путем установки автономных генераторов, но генераторов пока недостаточно. Как поступят генераторы, все проблемы, даже в домах, где температура опустилась до нуля градусов, исчезнут. Жители этих домов почувствуют себя жителями дома, а не улицы", – резюмировал Геннадий Рябцев.

