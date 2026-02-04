Потеплело, а света меньше: что на самом деле происходит с энергетикой

Рубрики
Кравцев Сергей
Ситуация в энергетике продолжает оставаться в центре внимания. Сейчас в большинстве регионов Украины потепление по сравнению с предыдущими двумя днями, когда на термометре температура воздуха опускалась ниже -20. Теперь в районе -10. Вместе с тем, когда на улице было холоднее, то, например, в Киеве давали 9 часов света в сутки, а сейчас, когда потепление, то только 4 часа света дают. С чем это может быть связано? Потепление на улице и вместе с тем меньше света? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Отключение света. Фото: из открытых источников
Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко говорит, что он не согласен с тем, что нет причин для ужесточения графиков отключения света. Ведь были жесткие прилеты в электрогенерующие обьекты.
Олег Попенко подытоживает, дефицит электроэнергии увеличился. Поэтому потепление на улице никак не связано с тем, что стало меньше электроэнергии, а, в первую очередь, связано с прилетами в Киеве и Киевской области.
Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев обратил внимание, что 9 января во время очередной массированной атаки был нанесен большой ущерб по меньшей мере двум киевским теплоэнергоцентралям, а на днях тоже во время массированной атаки пострадала Дарницкая ТЭЦ. Это существенно ограничило возможности Киева по обеспечению централизованного теплоснабжения горожан.
По его словам, объемы поставок электрической энергии для Киева и области растут, есть тенденция к уменьшению продолжительности отключений. Если Cилы обороны Украины обеспечивают защиту объектов энергетической инфраструктуры на том уровне? который они обеспечивали 20 января и 3 февраля, следует ожидать введения более удобных для потребителей графиков отключения.
