Украинское Правительство совместно с региональными властями начало масштабную работу над системным обеспечением энергетической безопасности страны. Премьер-министр Юлия Свириденко провела совещание с профильными министерствами, руководителями ОВА и энергетиками по реализации Плана энергетической устойчивости областей.

Россия будет бить по Украине не только в морозы: чего ждать с наступлением тепла

Главная цель – подготовка к следующему отопительному сезону в условиях постоянной угрозы. Как отметила Юлия Свириденко: "У нас нет иллюзий – враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Потому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона".

Ключевые элементы Плана энергетической устойчивости областей включают в себя:

защита объектов критической инфраструктуры;

развитие распределенной генерации;

альтернативные источники питания для критической инфраструктуры;

распределенная тепловая генерация.

По результатам обсуждения ОВА получили поручение разработать региональные планы с конкретными шагами. В частности, каждая область должна "определить перечень объектов критической инфраструктуры, нуждающихся в первоочередной защите и автономном питании", а также составить "пошаговый план со сроками его выполнения до начала отопительного сезона". Кроме того, регионы должны четко рассчитать потребности в оборудовании и финансировании.

По словам Свириденко, дальнейшим шагом станет необходимость "синхронизировать региональные планы с возможностями государства и обеспечить своевременную реализацию", чтобы гарантировать бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность общин к зиме.

