Росія без інтернету: що масово скупляють мешканці прям зараз

У Москві різко зросли продажі паперових карт і атласів на тлі перебоїв із мобільним інтернетом. Про це повідомляють російські медіа.

Відсутність мобільного інтернету в Росії

За даними ЗМІ, з 6 по 10 березня кількість покупок паперових карт збільшилася приблизно на 48% у порівнянні з попереднім тижнем. Найчастіше мешканці міста купують карти автомобільних доріг Москви та області, а також схеми метро і приміських електричок.

Окрім карт, зростає попит і на інші засоби зв’язку, зокрема пейджери та стаціонарні телефони.

Масові обмеження мобільного інтернету вже вплинули на роботу низки сервісів у столиці РФ. Зокрема, перебої позначилися на роботі кур’єрських служб, таксі, каршерингу та роздрібної торгівлі.

Як зазначають російські джерела, це пов’язано з тим, що 50–70% інтернет-трафіку в Росії припадає саме на мобільні пристрої, тому будь-які обмеження мобільного зв’язку одразу впливають на роботу цифрових сервісів.

Водночас останнім часом у Москві дедалі частіше фіксують відключення мобільного інтернету і зв’язку, через що користувачі іноді годинами не можуть скористатися онлайн-сервісами або навіть здійснити телефонний дзвінок.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Державній думі Російській Федерації заявили про можливе подальше посилення обмежень для месенджерів та VPN-сервісів.

Заступник голови комітету з інформаційної політики Андрій Свінцов заявив, що російська влада може продовжити обмеження доступу до популярних сервісів, зокрема Telegram, WhatsApp та YouTube. За його словами, у Росії нібито є технічні можливості для відстеження VPN-трафіку. У зв’язку з цим, стверджує він, навіть використання VPN не гарантуватиме стабільної роботи месенджерів. Свінцов заявив, що регулятор Роскомнадзор може поступово обмежувати VPN-трафік, а Telegram у таких умовах може працювати повільніше або нестабільно.

