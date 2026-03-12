Росія без інтернету: що масово скупляють мешканці прям зараз

Рубрики
Ткачова Марія
У Москві різко зросли продажі паперових карт і атласів на тлі перебоїв із мобільним інтернетом. Про це повідомляють російські медіа.
Відсутність мобільного інтернету в Росії
За даними ЗМІ, з 6 по 10 березня кількість покупок паперових карт збільшилася приблизно на 48% у порівнянні з попереднім тижнем. Найчастіше мешканці міста купують карти автомобільних доріг Москви та області, а також схеми метро і приміських електричок.
Окрім карт, зростає попит і на інші засоби зв’язку, зокрема пейджери та стаціонарні телефони.
Масові обмеження мобільного інтернету вже вплинули на роботу низки сервісів у столиці РФ. Зокрема, перебої позначилися на роботі кур’єрських служб, таксі, каршерингу та роздрібної торгівлі.
Як зазначають російські джерела, це пов’язано з тим, що 50–70% інтернет-трафіку в Росії припадає саме на мобільні пристрої, тому будь-які обмеження мобільного зв’язку одразу впливають на роботу цифрових сервісів.
Водночас останнім часом у Москві дедалі частіше фіксують відключення мобільного інтернету і зв’язку, через що користувачі іноді годинами не можуть скористатися онлайн-сервісами або навіть здійснити телефонний дзвінок.