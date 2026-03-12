Россия без интернета: что массово скупают жители прямо сейчас

В Москве резко выросли продажи бумажных карт и атласов на фоне перебоев с мобильным интернетом. Об этом сообщают российские СМИ.

Отсутствие мобильного интернета в России

По данным СМИ, с 6 по 10 марта количество покупок бумажных карт увеличилось примерно на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Чаще всего жители города покупают карты автомобильных дорог Москвы и области, а также схемы метро и пригородных электричек.

Кроме карт, растет спрос и на другие средства связи, в частности, пейджеры и стационарные телефоны.

Массовые ограничения мобильного Интернета уже повлияли на работу ряда сервисов в столице РФ. В частности, перебои отразились на работе курьерских служб, такси, каршеринге и розничной торговле.

Как отмечают российские источники, это связано с тем, что 50–70% интернет-трафика в России приходится именно на мобильные устройства, поэтому любые ограничения мобильной связи влияют на работу цифровых сервисов.

В последнее время в Москве все чаще фиксируют отключение мобильного интернета и связи, из-за чего пользователи иногда часами не могут воспользоваться онлайн-сервисами или даже совершить телефонный звонок.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Государственной думе Российской Федерации заявили о возможном дальнейшем усилении ограничений для мессенджеров и VPN-сервисов.

Заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что российские власти могут продлить ограничение доступа к популярным сервисам, в частности Telegram, WhatsApp и YouTube. По его словам, у России якобы есть технические возможности для отслеживания VPN-трафика. В этой связи, утверждает он, даже использование VPN не будет гарантировать стабильную работу мессенджеров. Свинцов заявил, что регулятор Роскомнадзора может постепенно ограничивать VPN-трафик, а Telegram в таких условиях может работать медленнее или нестабильно.

