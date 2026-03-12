Россия без интернета: что массово скупают жители прямо сейчас

Рубрики
Ткачова Марія
В Москве резко выросли продажи бумажных карт и атласов на фоне перебоев с мобильным интернетом. Об этом сообщают российские СМИ.
Отсутствие мобильного интернета в России
По данным СМИ, с 6 по 10 марта количество покупок бумажных карт увеличилось примерно на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Чаще всего жители города покупают карты автомобильных дорог Москвы и области, а также схемы метро и пригородных электричек.
Кроме карт, растет спрос и на другие средства связи, в частности, пейджеры и стационарные телефоны.
Массовые ограничения мобильного Интернета уже повлияли на работу ряда сервисов в столице РФ. В частности, перебои отразились на работе курьерских служб, такси, каршеринге и розничной торговле.
Как отмечают российские источники, это связано с тем, что 50–70% интернет-трафика в России приходится именно на мобильные устройства, поэтому любые ограничения мобильной связи влияют на работу цифровых сервисов.
В последнее время в Москве все чаще фиксируют отключение мобильного интернета и связи, из-за чего пользователи иногда часами не могут воспользоваться онлайн-сервисами или даже совершить телефонный звонок.