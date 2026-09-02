Росія б'є по «хребту» України: на Заході розкрили нову тактику Кремля

Росія перейшла до нового етапу тиску на Україну, цілеспрямовано завдаючи ударів по залізничній інфраструктурі. Про це пише The Guardian, аналізуючи наслідки останньої серії російських атак.

Удари по Укрзалізниці. Фото: з відкритих джерел

1 вересня російська балістична ракета вдарила по локомотивному депо у Києві. Загинуло семеро людей, шестеро з них були працівниками "Укрзалізниці". Під удар також потрапили інші об'єкти залізничної інфраструктури.

Залізниця має критичне значення для України. Її мережа довжиною близько 24 тисячі кілометрів є третьою за величиною в Європі. З початку повномасштабного вторгнення загинуло вже 58 залізничників, ще як мінімум 318 отримали поранення.

За словами члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка, залізниця фактично стала "хребтом економіки України". Вона забезпечує перевезення для армії та промисловості, щотижня обслуговує близько 600 тисяч пасажирів та поєднує регіони країни. У системі працює близько 170 тисяч людей.

Крім того, залізниця стала найважливішим гуманітарним маршрутом. Під час війни потяги перевезли близько чотирьох мільйонів пасажирів та, за оцінками, 120 тисяч свійських тварин. Саме залізничним транспортом до Києва регулярно прибувають іноземні лідери.

Лещенко вважає, що саме стратегічне значення мережі пояснює зміну російської тактики. Спочатку Москва атакувала мости, потім рейки та електропідстанції. Після переходу України на дизельну тягу удари почали прямувати безпосередньо локомотивами.

На тлі постійних повітряних тривог рух поїздів також стає дедалі складнішим. Склади можуть затримуватися кілька годин, а окремих випадках – на 12-15 годин. Пасажирам доводиться залишати вагони та шукати укриття навіть у холодну пору року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — безпека чи реальність? В Укрзалізниці розповіли про евакуацію, а пасажири згадують стрибки з вагонів.



