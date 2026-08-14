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Безпека чи реальність? В «Укрзалізниці» розповіли про спецсходинки для евакуації, а пасажири згадують стрибки з вагонів

Евакуація з поїздів поза вокзалом: «Укрзалізниця» назвала спецзасоби, які мають провідники на випадок НП

14 серпня 2026, 17:42
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Недилько Ксения

АТ "Укрзалізниця" надало офіційну відповідь на інформаційний запит порталу "Коментарі" щодо готовності пасажирських поїздів до безпечної евакуації людей у разі вимушеної або екстреної зупинки поза межами залізничних станцій і вокзалів (наприклад, на відкритій місцевості). Запит журналістів був зумовлений безпековими викликами та потребою з'ясувати, як технічно захищені пасажири під час можливих зупинок серед поля чи лісу.

Безпека чи реальність? В «Укрзалізниці» розповіли про спецсходинки для евакуації, а пасажири згадують стрибки з вагонів

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Водночас журналістам відомі реальні випадки, коли під час подібних інцидентів ситуація виглядала зовсім інакше. Зокрема, під час евакуації з поїзда "Інтерсіті", який прямував рейсом Київ — Дніпро, пасажири опинилися у заручниках обставин. Замість організованого спуску людям доводилося буквально вистрибувати з вагонів на великій висоті на відкритий ґрунт. При цьому жодних додаткових мобільних драбин чи платформ залізничники пасажирам тоді не надали. Пасажири похилого віку жалілися тоді на забої спини та ніг через те, що евакуація відбувалася не на платформі, а на насип.

Утім, у своїй офіційній відповіді відомство запевняє, що евакуація пасажирів із вагонів є вимушеним заходом реагування та зазвичай проводиться у відносно короткий строк. Після безпекової зупинки поїзда та відповідного сигналу від провідника пасажири мають залишати вагон через найближчий вихід. Координацію руху та допомогу вразливим категоріям громадян, згідно з інструкціями, здійснює залізничний персонал.

Безпека чи реальність? В «Укрзалізниці» розповіли про спецсходинки для евакуації, а пасажири згадують стрибки з вагонів - фото 2
Безпека чи реальність? В «Укрзалізниці» розповіли про спецсходинки для евакуації, а пасажири згадують стрибки з вагонів - фото 2
Безпека чи реальність? В «Укрзалізниці» розповіли про спецсходинки для евакуації, а пасажири згадують стрибки з вагонів - фото 2


Відповідаючи на питання щодо технічного забезпечення вагонів (зокрема плацкартних, купейних, СВ та поїздів Інтерсіті/Інтерсіті+) для спуску людей на землю з висоти понад 1 метр, в "Укрзалізниці" повідомили, що всі пасажирські поїзди забезпечені спеціально виготовленими додатковими сходинками. Цей інвентар покликаний полегшити висадку та посадку людей у місцях, де залізничні платформи повністю відсутні.

Окрему увагу в запиті приділили евакуації маломобільних груп населення, вагітних жінок та осіб похилого віку, які фізично не здатні зістрибнути з тамбура. В УЗ запевнили, що для таких випадків поїзди екіпіровані спеціальним інвентарем, зокрема медичними ношами та кріслами, а провідники й стюарди зобов'язані особисто допомагати пасажирам з інвалідністю та дітям.

Щодо можливості облаштування тимчасових місць для сидіння на безпечній відстані від колій у разі загрози ударів по інфраструктурі, залізничники зазначили, що під час евакуації у прохолодну погоду або за потреби всім пасажирам дозволяється брати з собою ковдри, які є наявними у вагоні. Відповідні алгоритми дій та правила евакуації зафіксовані у спеціальних пам’ятках безпеки, що розміщені всередині всіх пасажирських вагонів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора російські окупаційні війська здійснили черговий акт прицільного терору проти цивільної інфраструктури, атакувавши залізничні об'єкти в Одеській області. Найважчий удар припав на пасажирський потяг, де внаслідок прямого влучання реактивного ударного безпілотника загинули машиніст та його помічник. Перед загибеллю залізничники встигли по рації передати останнє повідомлення про евакуацію людей.



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