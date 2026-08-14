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Безопасность или реальность? В «Укрзализныце» рассказали о спецступенях для эвакуации, а пассажиры вспоминают прыжки из вагонов

Эвакуация из поездов вне вокзала: «Укрзализныця» назвала спецсредства, которые имеют проводники на случай ЧП

14 августа 2026, 17:42
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Недилько Ксения

АО "Укрзализныця" предоставило официальный ответ на информационный запрос портала "Комментарии" о готовности пассажирских поездов к безопасной эвакуации людей в случае вынужденной или экстренной остановки вне железнодорожных станций и вокзалов (например, на открытой местности). Запрос журналистов был обусловлен вызовами безопасности и необходимостью выяснить, как технически защищены пассажиры во время возможных остановок среди поля или леса.

Безопасность или реальность? В «Укрзализныце» рассказали о спецступенях для эвакуации, а пассажиры вспоминают прыжки из вагонов

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В то же время, журналистам известны реальные случаи, когда во время подобных инцидентов ситуация выглядела совсем иначе. В частности, во время эвакуации из поезда "Интерсити", следовавшего рейсом Киев — Днепр, пассажиры оказались в заложниках обстоятельств. Вместо организованного спуска людям приходилось буквально выпрыгивать из вагонов на большой высоте на открытую почву. При этом никаких дополнительных мобильных стремянок или платформ железнодорожники пассажирам тогда не предоставили. Пассажиры преклонных лет жаловались тогда на ушибы спины и ног из-за того, что эвакуация происходила не на платформе, а на насыпь.

Впрочем, в своем официальном ответе ведомство уверяет, что эвакуация пассажиров из вагонов является вынужденной мерой реагирования и обычно производится в относительно короткий срок. После остановки безопасности поезда и соответствующего сигнала от проводника пассажиры должны покидать вагон через ближайший выход. Координацию движения и помощь уязвимым категориям граждан, согласно инструкциям, осуществляет железнодорожный персонал.

Безопасность или реальность? В «Укрзализныце» рассказали о спецступенях для эвакуации, а пассажиры вспоминают прыжки из вагонов - фото 2
Безопасность или реальность? В «Укрзализныце» рассказали о спецступенях для эвакуации, а пассажиры вспоминают прыжки из вагонов - фото 2
Безопасность или реальность? В «Укрзализныце» рассказали о спецступенях для эвакуации, а пассажиры вспоминают прыжки из вагонов - фото 2


Отвечая на вопрос о техническом обеспечении вагонов (в том числе плацкартных, купейных, СВ и поездов Интерсити/Интерсити+) для спуска людей на землю с высоты более 1 метра, в "Укрзализныци" сообщили, что все пассажирские поезда снабжены специально изготовленными дополнительными ступенями. Этот инвентарь призван облегчить посадку и посадку людей в местах, где железнодорожные платформы полностью отсутствуют.

Отдельное внимание в запросе уделили эвакуации маломобильных групп населения, беременных женщин и пожилых людей, которые физически не способны спрыгнуть из тамбура. В УЗ заверили, что для таких случаев поезда экипированы специальным инвентарем, в частности, медицинскими ношами и креслами, а проводники и стюарды обязаны лично помогать пассажирам с инвалидностью и детям.

Относительно возможности обустройства временных мест для сидения на безопасном расстоянии от путей в случае угрозы ударов по инфраструктуре, железнодорожники отметили, что при эвакуации в прохладную погоду или при необходимости всем пассажирам разрешается брать с собой одеяла, имеющиеся в вагоне. Соответствующие алгоритмы действий и правила эвакуации зафиксированы в специальных памятках безопасности, расположенных внутри всех пассажирских вагонов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера российские оккупационные войска совершили очередной акт прицельного террора против гражданской инфраструктуры, атаковав железнодорожные объекты в Одесской области. Самый тяжелый удар пришелся на пассажирский поезд, где в результате прямого попадания реактивного ударного беспилотника погибли машинист и его помощник. Перед гибелью железнодорожники успели по рации передать последнее сообщение об эвакуации людей.



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