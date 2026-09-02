Россия бьет по «хребту» Украины: на Западе раскрыли новую тактику Кремля

Россия перешла к новому этапу давления на Украину, целенаправленно нанося удары по железнодорожной инфраструктуре. Об этом пишет The Guardian, анализируя последствия последней серии российских атак.

Удары по Укрзализныци. Фото: из открытых источников

1 сентября российская баллистическая ракета ударила по локомотивному депо в Киеве. Погибли семь человек, шестеро из них были работниками "Укрзализныци". Под удар также попали другие объекты железнодорожной инфраструктуры.

Железная дорога имеет критическое значение для Украины. Ее сеть протяженностью около 24 тысяч километров является третьей по величине в Европе. С начала полномасштабного вторжения погибли уже 58 железнодорожников, еще как минимум 318 получили ранения.

По словам члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, железная дорога фактически стала "хребтом экономики Украины". Она обеспечивает перевозки для армии и промышленности, еженедельно обслуживает около 600 тысяч пассажиров и объединяет регионы страны. В системе работает около 170 тысяч человек.

Кроме того, железная дорога стала важнейшим гуманитарным маршрутом. Во время войны поезда перевезли около четырех миллионов пассажиров и, по оценкам, 120 тысяч домашних животных. Именно железнодорожным транспортом в Киев регулярно прибывают иностранные лидеры.

Лещенко считает, что именно стратегическое значение сети объясняет изменение российской тактики. Сначала Москва атаковала мосты, затем рельсы и электроподстанции. После перехода Украины на дизельную тягу удары стали направляться непосредственно по локомотивам.

На фоне постоянных воздушных тревог движение поездов также становится все сложнее. Составы могут задерживаться на несколько часов, а в отдельных случаях – на 12-15 часов. Пассажирам приходится покидать вагоны и искать укрытие даже в холодное время года.

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