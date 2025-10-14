logo_ukra

Росія атакувала гуманітарну місію ООН: що відомо
Росія атакувала гуманітарну місію ООН: що відомо

Машини у вогні: на Херсонщині Росія атакувала гуманітарну місію ООН

14 жовтня 2025, 12:11
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні, 14 жовтня 2025 року близько 09:30 військові рф здійснили скид вибухового пристрою з безпілотного літального апарату по таксі у місті Херсоні. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Херсонської обласної прокуратури.

Росія атакувала гуманітарну місію ООН: що відомо

Росія атакувала гуманітарну місію ООН: що відомо

Унаслідок вибуху поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє мирних жителів — 67 -річний чоловік та 73-річна жінка, які перебували в автомобілі.

Росія атакувала гуманітарну місію ООН: що відомо - фото 2

Крім того, у цей самий час противник здійснив атаку з БпЛА по двох вантажних автомобілях представництва ООН в Україні, що рухалися між населеними пунктами Херсонського району з гуманітарною допомогою.

Унаслідок ураження автомобілі зазнали пошкоджень і загорілися. За попередніми даними, людських жертв немає.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії для фіксації чергового воєнного злочину ЗС РФ.

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на жорстокий удар росіян по гуманітарній місії:

"Сьогодні у Білозерській громаді російські війська обстріляли вантажівки Управління з координації гуманітарних справ ООН. Чотири автівки з офіційним маркуванням везли допомогу мирним жителям. Один автомобіль згорів, інший — серйозно пошкоджено. Дві машини змогли вирватися з-під вогню.

Знищення Росією гуманітарного вантажу — черговий свідомий терористичний акт та порушення міжнародного гуманітарного права. Світ має діяти рішуче — такі напади не можуть залишатися без відповіді".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Запоріжжі окупанти атакували з FPV-дрону автівку з подружжям. Люди загинули.



