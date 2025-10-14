Россия атаковала гуманитарную миссию ООН: что известно

Сегодня, 14 октября 2025 года около 09:30 военные РФ произвели сброс взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата по такси в городе Херсоне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной прокуратуры.

В результате взрыва ранения разной степени тяжести получили двое мирных жителей — 67-летний мужчина и 73-летняя женщина, находившиеся в автомобиле.

Кроме того, в это же время противник совершил атаку с БпЛА по двум грузовым автомобилям представительства ООН в Украине, двигавшимся между населенными пунктами Херсонского района с гуманитарной помощью.

В результате поражения автомобили получили повреждения и загорелись. По предварительным данным, человеческих жертв нет.

Прокуроры совместно со следователями полиции проводят неотложные следственные действия по фиксации очередного военного преступления ВС РФ.

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на жестокий удар россиян по гуманитарной миссии:

"Сегодня в Белозерской громаде российские войска обстреляли грузовики Управления по координации гуманитарных дел ООН. Четыре автомобиля с официальной маркировкой везли помощь мирным жителям. Один автомобиль сгорел, другой – серьезно поврежден. Две машины смогли вырваться из под огня. Уничтожение Россией гуманитарного груза – очередной сознательный террористический акт и нарушение международного гуманитарного права. Мир должен действовать решительно – такие нападения не могут оставаться без ответа".

