logo_ukra

BTC/USD

77942

ETH/USD

2142.86

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія атакувала Дніпро: наслідки ударів по місту та області
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія атакувала Дніпро: наслідки ударів по місту та області

Вранці 21 травня Росія завдала нового удару по Дніпру.

21 травня 2026, 08:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Російські війська вранці 21 травня завдали нового удару по Дніпру. Внаслідок атаки постраждала 58-річна жінка, а в житлових будинках зафіксовані значні пошкодження. Про наслідки обстрілу повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Росія атакувала Дніпро: наслідки ударів по місту та області

Росія атакувала Дніпро. Фото ілюстративне

За словами начальника ОВА Олександра Ганжі, удар РФ припав по житловому сектору міста. У п’ятиповерхівці була зруйнована квартира, а вибухова хвиля пошкодила кілька сусідніх будинків.

"Ворог знову атакував Дніпро. Постраждала 58-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці — лікуватиметься амбулаторно. Через удар понівечена квартира на 5 поверсі п’ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені й кілька сусідніх будинків  — там повилітали вікна", — пише Ганжа.

Росія атакувала Дніпро: наслідки ударів по місту та області - фото 2

Росія атакувала Дніпро: наслідки ударів по місту та області - фото 2

Росія атакувала Дніпро: наслідки ударів по місту та області - фото 2

Крім Дніпра, під російськими атаками протягом доби опинилися й інші райони області. Загалом, за даними ОВА, російська армія щонайменше 15 разів атакувала регіон безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

У Кривому Розі пошкоджень зазнало підприємство, поранення отримав 34-річний чоловік. На Нікополь та прилеглі громади росіяни скидали боєприпаси й били з артилерії. Постраждав 42-річний чоловік, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також під ударами були громади Синельниківського та Павлоградського районів.

Нова атака стала продовженням масованих ударів по Дніпропетровщині. Напередодні, 20 травня, у Дніпрі через нічну атаку загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Тоді сили ППО збили 17 російських дронів, однак уламки та вибухи пошкодили склади й цивільну інфраструктуру.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про воєнно-політичні причини вибіркового терору Росії під час ударів на Київ, Дніпро та Одесу.

Також "Коментарі" писали, що Медведєв показав карту українських територій, які хоче окупувати Росія.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/29583
Теги:

Новини

Всі новини