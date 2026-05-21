Росія атакувала Дніпро: наслідки ударів по місту та області

Російські війська вранці 21 травня завдали нового удару по Дніпру. Внаслідок атаки постраждала 58-річна жінка, а в житлових будинках зафіксовані значні пошкодження. Про наслідки обстрілу повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Росія атакувала Дніпро.

За словами начальника ОВА Олександра Ганжі, удар РФ припав по житловому сектору міста. У п’ятиповерхівці була зруйнована квартира, а вибухова хвиля пошкодила кілька сусідніх будинків.

"Ворог знову атакував Дніпро. Постраждала 58-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці — лікуватиметься амбулаторно. Через удар понівечена квартира на 5 поверсі п’ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені й кілька сусідніх будинків — там повилітали вікна", — пише Ганжа.

Крім Дніпра, під російськими атаками протягом доби опинилися й інші райони області. Загалом, за даними ОВА, російська армія щонайменше 15 разів атакувала регіон безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

У Кривому Розі пошкоджень зазнало підприємство, поранення отримав 34-річний чоловік. На Нікополь та прилеглі громади росіяни скидали боєприпаси й били з артилерії. Постраждав 42-річний чоловік, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також під ударами були громади Синельниківського та Павлоградського районів.

Нова атака стала продовженням масованих ударів по Дніпропетровщині. Напередодні, 20 травня, у Дніпрі через нічну атаку загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Тоді сили ППО збили 17 російських дронів, однак уламки та вибухи пошкодили склади й цивільну інфраструктуру.

