Россия атаковала Днепр: последствия ударов по городу и области

Российские войска утром 21 мая нанесли новый удар по Днепру. В результате атаки пострадала 58-летняя женщина, а в жилых домах зафиксированы значительные повреждения. О последствиях обстрелов сообщила Днепропетровская областная военная администрация.

Россия атаковала Днепр. Фото иллюстративное

По словам начальника ОВА Александра Ганжи, удар РФ пришелся по жилому сектору города. В пятиэтажке была разрушена квартира, а взрывная волна повредила несколько соседних домов.

"Враг снова атаковал Днепр. Пострадала 58-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте — будет лечиться амбулаторно. Из-за удара изуродованная квартира на 5 этаже пятиэтажного дома. Взрывной волной повреждены и несколько соседних домов — там вылетели окна", — пишет Ганжа.

Кроме Днепра, под российскими атаками в течение суток очутились и другие районы области. В целом, по данным ОВА, российская армия не менее 15 раз атаковала регион беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

В Кривом Роге повреждения получило предприятие, ранение получил 34-летний мужчина. На Никополь и близлежащие общины россияне сбрасывали боеприпасы и избивали с артиллерии. Пострадал 42-летний мужчина, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также под ударами были общины Синельниковского и Павлоградского районов.

Новая атака стала продолжением массированных ударов по Днепропетровщине. Накануне, 20 мая, в Днепре из-за ночной атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Тогда силы ПВО сбили 17 российских дронов, однако обломки и взрывы повредили склады и гражданскую инфраструктуру.

