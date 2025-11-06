Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що "Захід готується звинуватити Москву" у можливій аварії на Запорізькій атомній електростанції, а "натовці нібито закликають Київ здійснити диверсію на ЗАЕС з жертвами серед українців і жителів країн ЄС".

Росія анонсує аварію на атомній станції: що відомо

У Центрі протидії дезінформації РНБО прокоментували цю заяву та зазначили, що такі звинувачення не мають нічого спільного з реальністю і можуть свідчити про підготовку самої Росії до провокації на ЗАЕС. Однак головною метою подібних заяв є залякування населення України та держав Європи.

"Російські спецслужби регулярно заздалегідь поширювали фейкові "попередження" — звинувачують Україну чи Захід у підготовці терактів, щоб у разі власного злочину перекласти відповідальність і сформувати потрібний інформаційний фон. Подібні "пророцтва" свр рф уже робила — про диверсії на трубопроводах, теракти в Європі чи атаки на об’єкти критичної інфраструктури. Жодне з них не справдилося.

Саме Росія несе повну відповідальність за безпеку ЗАЕС, адже саме вона окупувала станцію, розмістила на її території військову техніку та здійснює тиск на персонал", – зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, росіяни ймовірно готують в окупованій Попасній на Луганщині велику провокацію, щоб створити інформаційну "відповідь" на власні злочини в Бучі. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко з посиланням на власні джерела.

"Мета — звезти багато іноземних журналістів (ймовірно, псевдо-журналістів) та блогерів, які зараз перебувають у Москві на медіа-форумі "Діалог про фейки 3.0" під егідою ЮНЕСКО. Потім їх планують привезти в Попасну та показати штучно підготовлені фейкові місця масових поховань цивільних, нібито загиблих "від прицільних ударів ЗСУ". Від сьогодні розпочинається серія інформаційних вкидів у російські "ЗМІ" з метою підготовки та організації "прес-туру" на вихідних. Наші джерела наголошують на активній підготовці фальсифікацій на місці", – зазначає Андрющенко.