Служба внешней разведки РФ заявила, что "Запад готовится обвинить Москву" в возможной аварии на Запорожской атомной электростанции, а "натовцы якобы призывают Киев совершить диверсию на ЗАЭС с жертвами среди украинцев и жителей стран ЕС".

Россия анонсирует аварию на атомной станции: что известно

В Центре противодействия дезинформации СНБО прокомментировали это заявление и отметили, что такие обвинения не имеют ничего общего с реальностью и могут свидетельствовать о подготовке России к провокации на ЗАЭС. Однако главной целью подобных заявлений является устрашение населения Украины и государств Европы.

"Российские спецслужбы регулярно заранее распространяли фейковые "предупреждения" — обвиняют Украину или Запад в подготовке терактов, чтобы в случае преступления переложить ответственность и сформировать нужный информационный фон. Подобные "пророчества" свр РФ уже делала — о диверсиях на трубопроводах, терактах в Европе или атаках на объекты критической инфраструктуры. Ни одно из них не сбылось.

Именно Россия несет полную ответственность за безопасность ЗАЭС, ведь именно она оккупировала станцию, разместила на ее территории военную технику и оказывает давление на персонал ", – отметили в ЦПД.

