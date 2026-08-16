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Росії залишилося недовго: Каспаров назвав ознаки швидкого краху режиму Путіна

Гаррі Каспаров заявив про критичний стан режиму Путіна та фінансові проблеми РФ.

16 серпня 2026, 17:25
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Slava Kot

Російський опозиціонер та 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров заявив, що режим Володимира Путіна перебуває у вкрай складному становищі, а економічні проблеми Росії можуть прискорити його крах.

Росії залишилося недовго: Каспаров назвав ознаки швидкого краху режиму Путіна

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Гаррі Каспаров в інтерв’ю польському YouTube-каналу Zero зазначив, що не береться називати точні терміни можливого падіння Володимира Путіна, однак, за його оцінкою, доступні дані свідчать про серйозне погіршення ситуації в країні.

"На мій погляд, Росії залишилося недовго. Режим знаходиться у вкрай важкому стані… російська економіка перебуває в поганому стані. Фінансове становище країни стрімко погіршується. Я просто вивчаю власні дані Росії, пропаганду, публікації блогерів, у тому числі провладних та провоєнних”, – заявив Каспаров.

Опозиціонер пов’язує майбутнє Росії не лише з економікою. Каспаров вважає, що російська імперська модель історично приречена. За його словами, у 21 столітті епоха імперій добігає кінця.

"Російська імперія приречена на розпад. Питання лише в тому, наскільки швидко це станеться, чи вдасться контролювати цей процес і мінімізувати його наслідки", — сказав Каспаров.

На думку Каспарова, одним з ключових питань після можливих змін у Росії стане те, чи зможе хоча б частина країни переорієнтуватися на співпрацю з Заходом та протистояти вісі тиранії до якої входить Китай, Іран, Північна Корея та інші країни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Гаррі Каспаров назвав єдину умову для швидкого падіння режиму Путіна.

Також "Коментарі" писали, що військовий Оністрат дав несподіваний прогноз щодо закінчення війни в Україні впродовж року.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=HIUWnWUzPUA&t=14s
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