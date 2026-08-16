России осталось недолго: Каспаров назвал признаки скорейшего краха режима Путина

Российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил, что режим Владимира Путина находится в крайне сложном положении, а экономические проблемы России могут ускорить его крушение.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Гарри Каспаров в интервью польскому YouTube-каналу Zero отметил, что не берется называть точные сроки возможного падения Владимира Путина, однако, по его оценке, доступные данные свидетельствуют о серьезном ухудшении ситуации в стране.

"По моему мнению, России осталось недолго. Режим находится в крайне тяжелом состоянии… российская экономика находится в плохом состоянии. Финансовое положение страны стремительно ухудшается. Я просто изучаю собственные данные России, пропаганду, публикации блоггеров, в том числе провластных и провоенных", – заявил Каспаров.

Оппозиционер связывает будущее России не только с экономикой. Каспаров считает, что российская имперская модель исторически обречена. По его словам, в 21 веке эпоха империй подходит к концу.

"Российская империя обречена на распад. Вопрос лишь в том, насколько быстро это произойдет, удастся ли контролировать этот процесс и минимизировать его последствия", — сказал Каспаров.

По мнению Каспарова, одним из ключевых вопросов после возможных изменений в России станет то, сможет ли хотя бы часть страны переориентироваться на сотрудничество с Западом и противостоять оси тирании, в которую входят Китай, Иран, Северная Корея и другие страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гарри Каспаров назвал единственное условие быстрого падения режима Путина.

Также "Комментарии" писали, что военный Онистрат дал неожиданный прогноз по окончании войны в Украине в течение года.