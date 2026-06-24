"Росії доведеться обрати мир": Зеленський вразив заявою про сенсаційну операцію в Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії українських сил, зокрема на кримському напрямку, є частиною ретельно спланованої стратегії, метою якої є створення умов, за яких Росія буде змушена погодитися на мирне врегулювання війни. Про це глава держави повідомив під час свого вечірнього звернення 24 червня.

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За словами президента, перебіг нинішніх операцій демонструє ефективність українського підходу та підтверджує здатність України впливати на ситуацію не лише на фронті, а й на можливі майбутні переговорні процеси. Зеленський наголосив, що ключовим завданням залишається послаблення ресурсів і можливостей Росії для продовження агресії.

Водночас глава держави підкреслив, що багато в чому подальший розвиток подій залежить від підтримки міжнародних партнерів. Це питання, за його словами, стало однією з тем обговорення під час зустрічей у форматі G7.

"Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться. Зараз наші військові вибивають на тимчасово окупованій землі України й на території самої Росії те, що працює на російську війну, те, що робить цю війну та російську агресивність взагалі можливими", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що українські військові продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують функціонування російської військової машини. Йдеться про логістику, інфраструктуру та інші ресурси, що дозволяють Кремлю підтримувати бойові дії.

Портал "Коментарі" вже писав, що член парламентського комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко заявив, що українське законодавство не передбачає статусу "непридатний до військової служби".