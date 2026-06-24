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"России придется выбрать мир": Зеленский поразил заявлением о сенсационной операции в Крыму

Зеленский заявил, что операция в Крыму приближает условия, при которых Россия будет вынуждена избрать мир

24 июня 2026, 22:10
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия украинских сил, в частности, на крымском направлении, являются частью тщательно спланированной стратегии, целью которой является создание условий, при которых Россия будет вынуждена согласиться на мирное урегулирование войны. Об этом глава государства сообщил во время своего вечернего обращения 24 июня.

"России придется выбрать мир": Зеленский поразил заявлением о сенсационной операции в Крыму

Фото: из открытых источников

По словам президента, текущие операции демонстрируют эффективность украинского подхода и подтверждают способность Украины влиять на ситуацию не только на фронте, но и на возможные будущие переговорные процессы. Зеленский подчеркнул, что ключевой задачей остается ослабление ресурсов и возможностей России по продолжению агрессии.

В то же время, глава государства подчеркнул, что во многом дальнейшее развитие событий зависит от поддержки международных партнеров. Этот вопрос стал одной из тем обсуждения во время встреч в формате G7.

"Очень рассчитываем на положительный ответ от наших партнеров. Они ясно знают, о чем идет речь. Сейчас наши военные выбивают на временно оккупированной земле Украины и на территории самой России то, что работает на российскую войну, то, что делает эту войну и российскую агрессивность вообще возможными", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что украинские военные продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим функционирование российской военной машины. Речь идет о логистике, инфраструктуре и других ресурсах, позволяющих Кремлю поддерживать боевые действия.

Портал "Комментарии" уже писал , что член парламентского комитета по нацбезопасности Александр Федиенко заявил, что украинское законодательство не предусматривает статус "непригоден к военной службе".



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