Росії це не сподобається: де Зеленський хоче розмістити іноземні війська в Україні

Союзники України у майбутньому мають розмістити свої контингенти ближче до бойових дій, в ідеалі – на першій лінії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави зазначив, що Франція та Британія можуть виділити по бригаді. У розумінні Києва це до 5 тисяч людей. Також є сигнали від інших держав, які будуть готові посилити Україну своїм контингентом. Ближче до лінії фронту Україна хотіла б бачити іноземний контингент.

За словами президента, умовно кажучи, поляки не підтверджували свою присутність, але якби Польща запропонувала свою присутність у Львові, то Україні це не потрібно.

"Краще тоді, щоб Польща надавала свою логістику для літаків, для ППО, із сусідніх держав могли б збивати ворожі повітряні цілі. Безумовно, на першій лінії ніхто не хоче стояти. Але українці хотіли б, щоб поряд з нами стояли наші партнери. Це логічно", — додав глава держави.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна вважає і послідовно відстоює свою позицію про те, що можливе розміщення європейського військового контингенту має бути ближчим до лінії фронту. Така присутність розглядається як фактор стримування та додаткової гарантії безпеки для країни у разі припинення бойових дій. Про це йдеться у публікації агентства Agence France-Presse.

