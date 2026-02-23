России это не понравится: где Зеленский хочет разместить иностранные войска в Украине

Союзники Украины в будущем должны разместить свои контингенты ближе к боевым действиям, в идеале – на первой линии. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, Франция и Британия могут выделить по бригаде. В понимании Киева это до 5 тысяч человек. Также есть сигналы от других некоторых государств, которые будут готовы усилить Украину своим контингентом. Ближе к линии фронта Украина хотела бы видеть иностранный контингент.

По словам президента, условно говоря, поляки не подтверждали свое присутствие, но если бы Польша предложила бы свое присутствие во Львове, то Украине это не нужно.

"Лучше тогда чтобы Польша предоставляла свою логистику для самолетов, для ПВО, из соседних государств могли бы сбивать вражеские воздушные цели. Безусловно, на первой линии никто не хочет стоять. Но украинцы хотели бы, чтобы рядом с нами стояли наши партнеры. Это логично", — добавил глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина считает и последовательно отстаивает свою позицию о том, что возможное размещение европейского военного контингента должно быть ближе к линии фронта. Такое присутствие рассматривается как фактор сдерживания и дополнительной гарантии безопасности для страны в случае прекращения боевых действий. Об этом говорится в публикации агентства Agence France-Presse.

