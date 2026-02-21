Родина самостійно знайшла могилу: що відомо про підрозділ із масовими втратами

Родич російського військовослужбовця, який загинув у зоні бойових дій, розповів про підрозділи, які серед військових нібито називають "одноразовими".

Одноразові підрозділи рф

За його словами, загиблий проходив службу водієм. Його поховали на кладовищі в Курську, однак родичів про це не повідомили. Згодом сестра самостійно розшукала місце поховання.

Чоловік стверджує, що отримав інформацію від родичів інших загиблих про те, що певні підрозділи формуються одноразово, після чого направляються в зону бойових дій і діють до повного вибуття особового складу.

"Вони воюють, воюють. Кількість людей зменшується. І частина існує доти, доки є люди. Після того як люди закінчуються, нового набору або поповнення немає", — розповів він.

За його словами, такі підрозділи несуть великі втрати, а після загибелі особового складу розформовуються і під тим самим номером більше не створюються.

Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає. Офіційні органи РФ подібні заяви не коментували.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в оєнна розвідка України оприлюднила чергове радіоперехоплення розмов росіян, у якому зафіксовано зростаюче невдоволення ситуацією як на фронті, так і всередині самої росії.

У розмові співрозмовники обговорюють результативні удари Сил оборони України по території рф у відповідь на атаки української енергетичної інфраструктури. Один із них скаржиться на повне зникнення зв’язку та фактичний параліч міста після відключень. Росіяни визнають, що офіційна інформація не відображає реального стану справ. У розмові звучать нарікання на втрати на фронті та замовчування проблем із боку кремлівської пропаганди.

