Семья самостоятельно нашла могилу: что известно о подразделении с массовыми потерями

Родственник российского военнослужащего, погибшего в зоне боевых действий, рассказал о подразделениях, которые среди военных якобы называют "одноразовыми".

Одноразовые подразделения рф

По его словам, погибший проходил службу водителем. Его похоронили на кладбище в Курске, однако родственникам об этом не сообщили. Впоследствии сестра самостоятельно разыскала место захоронения.

Мужчина утверждает, что получил информацию от родственников других погибших о том, что определенные подразделения формируются единовременно, после чего направляются в зону боевых действий и действуют до полного убытия личного состава.

"Они воюют, воюют. Число людей уменьшается. И часть существует, пока есть люди. После того, как люди заканчиваются, нового набора или пополнения нет", — рассказал он.

По его словам, такие подразделения несут большие потери, а после гибели личного состава расформируются и под тем же номером больше не создаются.

Независимого подтверждения этой информации пока нет. Официальные органы РФ подобных заявлений не комментировали.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что военная разведка Украины обнародовала очередной радиоперехват разговоров россиян, в котором зафиксировано растущее недовольство ситуацией как на фронте, так и внутри самой России.

В разговоре собеседники обсуждают результативные удары Сил обороны Украины по территории России в ответ на атаки украинской энергетической инфраструктуры. Один из них жалуется на полное исчезновение связи и фактический паралич города после отключения. Россияне признают, что официальная информация не отражает реального положения дел. В разговоре звучат жалобы на потери на фронте и умолчание проблем со стороны кремлевской пропаганды.

