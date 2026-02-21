Семья самостоятельно нашла могилу: что известно о подразделении с массовыми потерями

Рубрики
Родственник российского военнослужащего, погибшего в зоне боевых действий, рассказал о подразделениях, которые среди военных якобы называют "одноразовыми".
Одноразовые подразделения рф
По его словам, погибший проходил службу водителем. Его похоронили на кладбище в Курске, однако родственникам об этом не сообщили. Впоследствии сестра самостоятельно разыскала место захоронения.
Мужчина утверждает, что получил информацию от родственников других погибших о том, что определенные подразделения формируются единовременно, после чего направляются в зону боевых действий и действуют до полного убытия личного состава.
"Они воюют, воюют. Число людей уменьшается. И часть существует, пока есть люди. После того, как люди заканчиваются, нового набора или пополнения нет", — рассказал он.
По его словам, такие подразделения несут большие потери, а после гибели личного состава расформируются и под тем же номером больше не создаются.
Независимого подтверждения этой информации пока нет. Официальные органы РФ подобных заявлений не комментировали.