Родина ділила виплати біля гробу з військовим

Житель Челябінської області Миколай Щепков записав відеозвернення, у якому розкритикував ставлення російського суспільства до загибелі військових на тлі великих компенсаційних виплат.

Виплати за загибель солдата в рф важливіше за людину

За його словами, в багатьох випадках родичі починають ділити гроші ще до поховання загиблого.

Щепков зазначає, що фінансові компенсації за загиблих військових дедалі частіше сприймаються як головна цінність, тоді як життя людини відходить на другий план.

Він також звернув увагу на ситуації, коли родичі конфліктують через виплати, а частина жінок, за його словами, більше очікує компенсацій, ніж повернення своїх чоловіків із війни.

Автор звернення вважає, що проблема полягає не лише у державній системі, а й у стані самого суспільства.

На його думку, війна оголила глибокі моральні проблеми та продемонструвала, наскільки значна частина людей готова ставити гроші вище за людське життя.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Спецпідрозділ ГУР МО України "Артан" разом із іншими підрозділами розвідки та Силами оборони проводить активні наступальні дії в районі Степногірська Запорізької області.

У ході запеклих боїв українські військові знищили кілька сотень російських окупантів, уразили понад 20 одиниць бронетехніки, серед яких танки, бойові машини піхоти та засоби радіоелектронної боротьби. Також захоплено полонених. Командир підрозділу Віктор Торкотюк із позивним "Титан" зазначив, що операція була нетиповою для підрозділу, адже передбачала тривале перебування безпосередньо на передовій в умовах інтенсивних бойових дій. За його словами, ворог активно застосовує тактику малих штурмових груп, намагаючись просочитися в сіру зону під прикриттям погодних умов. Українські військові знищують такі групи як на підходах, так і у ближньому бою.

